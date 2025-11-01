Las lluvias triplican los permisos para recoger setas en la comunidad

El Norte Valladolid Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Las lluvias de octubre han provocado que los operadores encargados de la gestión micológica en Castilla y León hayan casi triplicado el número de permisos de recolección de setas expedidos. Micocyl que gestiona quince acotados micológicos de Valladolid, Burgos, Segovia, León, Zamora, Salamanca y Ávila, y próximamente los de Palencia, tramitó 3.940 permisos, y Montes de Soria 3.642. En lo que va de año Micocyl ha dado curso a 7.574 licencias, frente a las 12.517 de Montes de Soria.

La técnico de proyectos del programa Micocyl en Burgos, Carmen Alonso, señaló que ya se registran fructificaciones puntuales de níscalos y setas de cardo, y subrayó que hay que esperar a que las lluvias de las últimas semanas hagan su función y se desencadenen de forma generalizada. «No sabemos cómo arrancará la campaña, pero sí creemos que la semana que viene y, sobre todo, la siguiente se desencadenarán las fructificaciones en toda la comunidad», manifestó a Ical.

Por su parte, el técnico de Montes de Soria José Antonio Vega, apostilló que la humedad y la temperatura –con máximas entre los 20 grados y mínimas de cinco– son las adecuados para una primera florada generalizada. «Algunas especies como el cantharellus no han dejado de fructificar y en zonas donde hay humedad se han registrado producciones todo el año. En el resto de especies no hay producción pero se espera que esto cambie en los próximos días», avanzó.

Boletus por San Miguel

Ambos coincidieron en señalar que se desconoce si se registrará una fructificación de boletus, ya que ese hongo suele salir en San Miguel, y emplazaron a comprobar cómo reacciona el micelio y si despierta o no. «Las condiciones son bastante adecuadas para que la fructificación se dé, pero hay que ver como reacciona el monte con la llegada de las lluvias», explicó Vega. Este mismo experto aclaró que la producción micológica está «activa» desde hace días, otra cosa es que no se hayan producido las fructificaciones de especies que tienen interés culinario y económico.

Por último, señaló que la campaña tardía y por ende la baja producción ha hecho que se reduzcan los micoturistas y recolectores profesionales. A pesar de ello, indicó que desde Montes de Soria se organizan actividades de formación y salidas al monte que también representan un revulsivo para aquellos que apuestan por Soria. «No solo les atrae recoger ejemplares sino la formación a través de talleres y exposiciones».

Temas

Campo

Setas