La lista de espera quirúrgica sube en 1.307 pacientes en el tercer trimestre en Castilla y León La demora media aumenta en nueve días, hasta los 89 EL NORTE Valladolid Jueves, 17 octubre 2019, 12:17

La lista de espera quirúrgica creció en 1.307 pacientes en el tercer trimestre de este año, hasta alcanzar los 27.224, en relación al mismo periodo del pasado año, cuando esperaban para ser intervenidos 25.917. Por tanto, experimentó un aumento del 5,04%, mientras la demora media aumentó en nueve días, hasta situarse en los 89, lo que supone casi tres meses, según los datos publicados hoy por la Consejería de Sanidad.

En relación al segundo trimestre de este año, la lista de espera quirúrgica de los 14 hospitales de Sacyl se disparó un 22,93%, al incorporar a 5.079 pacientes más que lo que había registrados al cierre de junio. Entonces se contabilizaron 22.145 enfermos pendientes de ser intervenidos, frente a los 27.224 que el sistema tenía anotados a 30 de septiembre. Además, el tiempo medio de espera subió 22 días, al pasar de 67 a 89.

Asimismo, un 4,5% de los pacientes de prioridad uno, aquellos cuyo proceso no admite esperas superiores a los 30 días, no fue intervenido en este periodo de tiempo. En total, fueron 44 los enfermos que no pudieron ser operados, si bien los que pasaron por el quirófano esperaron de media 14 días. De la misma forma, un 62,7%ento de los enfermos catalogados como categoría dos, 2.406, fue operado en menos de 90 días, mientras 1.430 tuvo que esperar más de tres meses.

En relación a la prioridad tres, cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que aquella no produce secuelas importantes, fueron operados en menos de 180 días un total de 19.191 personas, un 85,6 por ciento de las 22.410 registradas, por lo que 3.219 quedaron pendientes de entrar al quirófano pese a haber transcurrido seis meses.