La lista de espera para entrar en quirófano en Castilla y León baja a 87 días Disminuye a 21 días de espera respecto al mismo periodo del año pasado

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 16:17 Comenta Compartir

Los castellanos y leoneses esperaban de media 87 días para entrar al quirófano en los hospitales públicos de Castilla y León al cierre del tercer trimestre, al reducirse la demora en 21 días en comparación con el mismo periodo de 2024, que se cifraba en los 108 días, según los datos del balance trimestral publicados por Sacyl y recogidos por Ical.

El número de pacientes en espera quirúrgica estructural se sitúa a 30 de septiembre de 2025 en 27.179, la segunda cifra más baja de la presente legislatura y lejos de los 42.574 registrados en marzo de 2022, también por debajo de la contabilizada en el tercer trimestre de 2024, que era de 30.315, lo que supone una bajada del 10,34 por ciento.

El balance refleja también que ocho de los hospitales de Sacyl han registrado una demora por debajo de la media, con seis de ellos en el entorno o por debajo de los 60 días.

Por especialidades, las que más pacientes suman en el tercer trimestre del año para una intervención son traumatología, con 8.665, cirugía general y digestivo, con 4.625, y oftalmología, con 4.556. Las que menos son cirugía cardiaca, con 144, y cirugía torácica, con 133 pacientes.

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de septiembre de 2025 han sido los siguientes: cataratas (3.475 pacientes), artrosis de rodilla (1.465), hernia inguinal (1.278) y deformaciones adquiridas en dedos de manos y pies (1.020).

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido -uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera-, en el nivel 1, es decir, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 910 pacientes, con una demora media de 10 días, y ningún paciente ha superado los 30 días en la fecha de corte.

En prioridad 2 (máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano) había en el plazo analizado un total de 4.237 pacientes, con una demora media de 75 días. En prioridad 3 -plazo hasta 180 días- se han registrado en septiembre un total de 22.032 pacientes, con una demora media de 92 días.

Consultas externas

Por lo que se refiere a los datos de demoras para una consulta externa hospitalaria, el balance a final de septiembre de 2025 indica que la espera media estructural se ha situado en 101 días. El registro de listas de espera en los hospitales de Sacyl refleja un total de 184.204 consultas externas en espera estructural a finales de septiembre.

El número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl, en el periodo considerado, se ha situado así: el TAC suma 2.686 pruebas pendientes; la resonancia magnética 6.252 pruebas; las ecografías 7.393; y las mamografías pendientes suman 405.

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 30 de septiembre queda de la siguiente manera: el TAC 64 días de demora media; la resonancia magnética, 97; la ecografía, 103 días; y las mamografías, 49.