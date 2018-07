Leer por placer La Agenda de Castilla y León se llena de actividades para el fin de semana ALFREDO GÓMEZ Jueves, 19 julio 2018, 13:15

Léeme Mucho vuelve a hacer visible lo invisible y para ello, se traslada a la Feria del Libro de Valencia de Don Juan en Léon. Allí estará el sábado 21 y el domingo 22 con un nutrido grupo de escritores independientes, que acercarán a los lectores obras de todos los géneros. Raúl Prieto nos presentará su ensayo novelado 'Jesús es Leo' el sábado 21 a las 12h. Rosa Eva firmará ejemplares de su libro de educación sexual 'Anda… Que te tenga que enseñar yo a hablar de Sexo' sábado 21 y domingo 22 a partir de las 12h. Nieves Noguera traerá el suspense y nos presentará 'El Legado de Jimena' el sábado 21 de 14 a 15h. Álber_4 unirá la India y España con su novela 'El Secuestro de la Esperanza' el sábado 21 a las 20h. Pablo Castiñeiras nos acercará 'Europa' imprescindible para viajar o trabajar en Europa. Firmará ejemplares el sábado 21 a las 20h. Lourdes Delgado y Jesús Salas, la pareja más fantástica y terrorífica, nos presentarán 'Malditas Lágrimas de Sangre' el domingo 22 a las 12h. Olegario Casas nos acercará el universo de Lovecrafth en su novela 'Requiem Missae' el domingo 22 a las 20h. ¿'Libreas' con nosotros? «Si tú sueñas con escribir, nosotros soñamos con que te lean», indica Rosa Eva, la directora de la Editorial Léeme Mucho.

Valladolid Actividades

El Museo Patio Herreriano de Valladolid acoge hasta el 9 de septiembre, la exposición 'Luz de verano'. El hilo conductor para la selección de obras se centra en el poder evocador de los meses estivales en el arte. La selección de obras abarca a más de treinta artistas que van desde mediados del siglo XX como La mujer en la playa de Juan Manuel Díaz Caneja hasta el siglo XX con El gran sueño de Miki Leal. Los visitantes podrán contemplar también obras de José Manuel Ballester, Chema Cobo, Pancho Cossío, Equipo Realidad, Ángel Ferrant, Manuel H. Mompó, Juan Navarro Baldeweg, Montserrat Soto, Gustavo Torner o Daniel Vázquez Díaz.

Patio Corsario. Atlantic Folk Trío

ATLANTIC FOLK TRIO en Patio Corsario, al aire libre. El guitarrista Chuchi Cuadrado y la violinista y cantante María San Miguel se juntan con Galen Fraser, también violinista e hijo de Alasdair Fraser, una de las grandes figuras del folk escocés, para atrapar las seductoras melodías de Castilla y hornearlas con la energía y espontaneidad de la música escocesa. ATLANTIC FOLK TRIO ofrece a nuestros oídos un sonido fresco y nuevo a partir de las músicas del mundo. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975. Domingo 22 de julio, 21:30.

Ópera. La flauta Mágica

Los cines Broadway proyectan la ópera de Mozart 'La Flauta Mágica', desde el Teatro alla Scala de Milán. Fue la última ópera escenificada en vida del compositor y estrenada en el Freihaus-Theater auf der Wieden de Viena, el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart, apenas dos meses antes de su muerte. El singspiel es un tipo de ópera popular cantada en alemán, en el que se intercalan partes habladas. Además de ser gran obra musical expresa unos valores a modo de crítica. Jueves 19 de Julio, 20:00h.

Olmedo Clásico

El Festival de Teatro Clásico Olmedo Clásico finaliza el domingo 22 de julio con un docena de estrenos teatrales entre los que figuran los estrenos absolutos de 'Las mujeres sabias', de Molière, a cargo de Vértice Producciones, y de 'Rey Lear', de Shakespeare, a cargo de Atalaya Teatro. Las Jornadas sobre Teatro Clásico se centrarán en 'El teatro del Siglo de Oro en la era digital' y las compañías de la Comunidad estarán representadas por la segoviana Nao d'Amores y la vallisoletana Teatro Corsario, que representarán la 'Comedia Aquilana' de Bartolomé Torres Naharro y 'Traidor', de José Zorrilla, respectivamente.

Homenaje a Robert Hugues

El salón de actos del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta hasta el viernes, el ciclo 'EL IMPACTO DE LO NUEVO. Homenaje a Robert Hughes'. Los ocho documentales del ciclo, se proyectarán los dias 17, 18, 19 y 20 de julio de 2018, a las 19:00 con entrada gratuita. 'El impacto de lo nuevo', es una serie de documentales sobre el arte en el siglo XX, fue escrito y presentado por Robert Hughes, crítico de arte y escritor de la revista Time.

Chucho Nieto

El artista visual Chucho Nieto presenta en la Fontanería Crea la exposición Alquimia,un registro documental de sus proyectos artísticos comunitarios, la mayoría murales de los últimos dos años. Acompaña a la exposición un mural magnético de objetos participativo.

Burgos Certamen Burgos-Nueva York

Un total de 24 producciones de coreógrafos procedentes de siete países participarán en la decimoséptima edición del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York, que volverá a convertir la ciudad castellana en escaparate de las últimas tendencias de las artes del movimiento. Será entre los días 23 y 27 de julio y a través de un heterogéneo programa de actividades que se desarrollará en diversos escenarios de la ciudad, como el Teatro Principal, los alrededores de la Catedral, la Plaza Antonio José y el Paseo de la Sierra de Atapuerca.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que el periodo estival nos deja algunos buenos festivales al aire libre como el Soria Rock (Soria), el Universijazz (Valladolid) o los pertenecientes a las fiestas de Ávila.

Jueves

BARRUELO DE SANTULLÁN (PALENCIA) – MALEVAJE (Plaza España, 21:30h)

BURGOS – KOLOGBO (Hospital del Rey, 20:30h, 3€)

SALAMANCA – CARONOK (Plaza de Anaya, 21:00h)

VALLADOLID – UNIVERSIJAZZ, BUIKA (San Benito, 22:00h)

Viernes

ÁVILA – SIDECARS (Cubierta Multiusos, 8€)

SORIA – SORIA ROCK, LA RAÍZ + LOS TRILOCOS + NADYE + FRATELLI (Plaza de toros)

VALLADOLID – SUMMER IS MUISC, CAMPING GAS + MALASANGRE (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

VALLADOLID – PAQUITO DE RIVERA (San Benito, 22:00h)

Sábado

AGUILAR DE CAMPOO (Palencia) – GALLETA ROCK, DESAKATO + FE DE RATAS + CRONOMETROBUDÚ + XPRESIDENTX (Ciudad Deportiva Alberto Fernández, 10€-15€)

FRÍAS (BURGOS) – WHAT IS MUSIC, KOLOGBO (Ciudad Medieval, 00:00h)

ÁVILA – INTERPEÑAS, RELS B (Cubierta Multiusos, 21:00h, 12€)

HOYOS DEL ESPINO (ÁVILA) – MÚSICOS EN LA NATURALEZA, MANÁ + COQUE MALLA + TEQUILA

SALAMANCA – KALÁSCIMA (Santo Domingo de la Cruz, 22:30h)

SALDAÑA (PALENCIA) – CONCERTANGO (Plaza Museo Vro, 21:30h)

SORIA – SORIA ROCK, DEF CON DOS + NARCO + ALIMAÑA HC + HARD TAO (Plaza de toros)

VALLADOLID – SUMMER IS MUISC, THE PREPOSITION + CASSETTE (Porta Caeli, 21:30h, 3€)

Ávila Músicos en la Naturaleza

Paula Velasco indica que ste sábado se celebra una nueva edición del festival Músicos en la Naturaleza, que por décimo tercer año consecutivo atrae a un grupo de música internacional a la sierra de Gredos de Ávila, donde se dan cita miles de personas en un escenario único y natural, al aire libre, para ver a los artistas invitados. El grupo mejicano Maná será el plato principal este verano 2018, acompañado del cantante Coque Malla y la mítica banda Tequila, al inicio y al final del evento.

Quedada arqueológica

Durante todo el fin de semana, el proyecto Terra Levis ha organizado una serie de actividades en la Sierra de Ávila, con el fin de potenciar los recursos naturales de esta zona de la provincia abulense y conocer en profundidad sus tesoros arqueológicos. Con un completo programa en el que no faltarán las visitas a museos, simulación de excavaciones para grandes y pequeños, barbacoas al aire libre y cuentos al ocaso, antes de pasar la noche al raso, Terra Levis organiza su primera Tuit Quedada Arqueológica. A través del correo electrónico de su página web, podrán apuntarse los interesados; bien todo el fin de semana o bien a las actividades puntuales que más les atraigan.

Álex Ubago

El domingo 22, el Corralón de Carmen Pedrosa, patio del Episcopio abulense, será el escenario elegido para que el cantante español Alex Ubago presente sus últimos trabajos. A las diez y media de la noche y al aire libre, el artista hará sonar las canciones de Canciones Impuntuales, su último trabajo, antes de continuar con su tour, que le llevará a Argentina o a Chile.

León Actividades

Santi Fernández destaca que las actividades no cesan en este fin de semana de julio, diversas actividades y eventos se desarrollaran en la provincia leonesa. La capital de león tendrá lugar el III Festival de Jazz. El patio del IES Juan del Enzina acogerá del 19 al 21 de julio neste evento cuya entrada es gratuita hasta completar aforo Este Festival de Jazz Cuna del Parlamentarismo, cuyo símbolo es el gallo de San Isidoro, es una apuesta muy fuerte dentro de esta órbita musical que tanto gusta a los leoneses. En esta tercera edición, se traslada al IES Juan de la Enzina por las obras en el claustro de la Colegiata de San Isidoro.

Pájaro Sunrise

La mejor música, los mejores y más variados espectáculos de títeres y una selección de talleres para adultos, jóvenes y niños se dan cita en la localidad de Cerezales del Condado gracias a su programa Encerados 2018. El concierto de Pájaro Sunrise es una de las citas más destacables de este fin de semana. Con una trayectoria internacional de diez años que le ha llevado por todo el mundo. Y después ver cómo sus canciones han formado parte de series de televisión (Castle, Big C), películas (El Lince Perdido) y un sinfín de anuncios. Yuri Méndez publicó durante 2016 dos álbumes dobles, The Collapse y Oh My, cuya gira termina este verano con algunos conciertos en formato reducido antes del lanzamiento del próximo disco de Pajaro Sunrise. Acompañado de Javier Jiménez (violín, guitarra) repasará la trayectoria de la banda a través de versiones mínimas de sus propias canciones y algunas sorpresas.

Libros

El libro también tiene cabida este fin de semana, concretamente en Valencia de Don Juan gracias a la celebración de la sexta edición de la Feria del Libro en esta localidad. En esta feria coyantina los libros, las presentaciones y las firmas literarias comparten escenario con el ocio y la animación que completan esta iniciativa cultural que pretende destacar la importancia de la lectura.

Coches vintage

Por último, Villar de Mazarife celebra la segunda concentración de vehículos clásicos, este sábado. En este enclave se juntaran numeroso coches vintage, cuya exhibición estará amenizada con música y una parrillada para todos los asistentes

Romanza y verso

La localidad leonesa de Valcabado del Páramo celebra hasta el 29 de julio la X edición de la Semana Cultural y Fiestas a su patrón Santiago con un programa cargado de actos, entre los que destacan dos exhibiciones, una canina y otra ecuestre, veladas de 'Romanza y verso' y la presentación del libro 'De León a Gijón en 342 imágenes'. El sábado 21 de julio, a partir de las 23 horas,será el turno de la IX edición del certamen de monólogos, con los invitados Kodro el Rápido, Carlos Ortiz, Moskis y Jhonny San Miguel, que conducirá el evento.