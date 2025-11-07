Lecciones de Mazón y Mamdani para la política de Castilla y León

La sucesión negociada de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana y las elecciones en Nueva York, con la reacción peculiar del Partido Demócrata, tienen derivadas ... que en apenas unos meses podrían verse reflejadas en Castilla y León. Quedan 119 días para las elecciones autonómicas y tanto la estrategia de Vox como la de Zohran Mamdani arrojan pistas sobre el escenario que se puede dar aquí.

Lo primero, por los acuerdos endurecidos de Gobierno. Que lo dijo Santiago Abascal muy clarito. No es cuestión de nombres, da igual Guardiola que Mañueco que Mazón que su sucesor, es cuestión de ideas. De aceptar aquel gurruño que hizo el presidente de la Junta de Castilla y León con las exigencias de Vox. El mismo que firmó Mazón antes de defenestrarse para poder tener presupuestos. En la negociación para escoger sucesor en la Comunidad Valenciana, Vox tiene clara una cosa: no quiere elecciones. Aunque las encuestas le favorecen, Vox sabe que el asunto electoral en España, ahora, va de bloques. O sumar o no sumar. Y sospecha que su subida demoscópica lleva aparejada una bajada tan relevante del PP valenciano que la suma podría convertirse en resta y allanar el camino a PSOE y Compromís. Pero la debilidad del PP en la Comunidad Valenciana sí le sirve para ensayar las negociaciones que vienen, y que podrían repetirse en Castilla y León en marzo. Abascal ha puesto por delante, como ineludibles, sus exigencias más ideológicas en cuestiones de inmigración, por ejemplo. O el pacto verde. O las leyes «de concordia». De momento, con el voto femenino receloso hacia Vox, guarda para después las bazas de los protocolos antiaborto.

Los pactos contendrán políticas concretas. Y plazos. Y en Castilla y León, si se reedita el acuerdo, ocurrirá algo similar, dado el escarmiento que se llevó Vox con ese proyecto de ley de concordia registrado a dúo y luego guardado en un cajón. Y es un órdago que ya ha demostrado verosimilitud: o se aplican los acuerdos cuándo y cómo Vox decida, o romperán el Gobierno. Otra vez. Y recuerdan que la ruptura, lejos de penalizarles en las encuestas, les ha impulsado. Así que no temen repetir la jugada si es preciso. O forzar una 'segunda vuelta' electoral si el PP no se pliega. Abascal piensa en las generales y la debilidad de Feijóo es su fortaleza.

En Nueva York, la ciudad del 11S, ha alcanzado la Alcaldía un inmigrante musulmán de 34 años. Y el partido demócrata, al que pertenece, ha vencido en Virginia y Nueva Jersey con unas candidatas muy diferentes al ya alcalde electo. Porque no todos los perfiles valen para todo el territorio en un país con 340 millones de habitantes.

¡Qué decir de la región más grande de Europa, 94.000 kilómetros cuadrados con una población desperdigada y concentrada, cada vez más, en las ciudades y sus alfoces! El primer error preelectoral de Carlos Martínez, el candidato socialista, dicen en el partido, fue meterse en el barrizal de la identidad leonesa defendiendo su forma de referirse a «Castillaleón». Tuvo que pedir disculpas cuatro días más tarde.

Ampliar Zohran Mamdani, con su eslogan 'Una nueva era' ante la escultura del globo terráqueo en Queens. Kylie Cooper-Reuters

En la campaña de Zohran Mamdani en Nueva York hay una clave: ha logrado recuperar el orgullo de su electorado en un escenario en el que el discurso mayoritario es el de Donald Trump. Una reacción silenciosa porque Trump, con su táctica de «inundar la zona», como la definió su antiguo ideólogo Steve Bannon, ocupa todo el espacio. Mensajes en sus redes sociales, declaraciones en el Air Force One, actos variopintos en los que no falta la frase-titular que acompañe a la foto. Trump hace mucho ruido, sostenido por sus medios más cercanos y por plataformas tecnológicas que ya demostraron su afinidad con su apoyo en la toma de posesión, desde Musk a Bezos pasando por Zuckerberg. Y se produce el efecto que Elizabeth Noelle Neuman bautizó como la espiral del silencio. El temor a romper la opinión que parece mayoritaria, por la posibilidad de verse aislado socialmente, convierte esa opinión en la única que se escucha. Mamdani ha roto esa tendencia hablando, precisamente, de los temas tabú: la inmigración, definirse como «socialista» en Estados Unidos, la brecha económica al alza... En Castilla y León no existe ese efecto Trump 'inundador' por parte del PP, pero sí una inercia de casi cuatro décadas de gobiernos de la derecha que, unida a la ola populista europea -Chega, Meloni, Le Pen, principalmente, los más cercanos- ha acallado a un PSOE recién salido, además, de una renovación en la cúpula. También ese discurso aplastante y global del trumpismo parece haber atenuado al PP autonómico, que ha escogido mantener una línea de discreción en el debate sobre la inmigración, por ejemplo, lo que le ha llevado a defender en las Cortes de Castilla y León un mensaje para toparse, semanas después, con que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, variaba el rumbo.

Otra de las enseñanzas de Mamdani es el foco. Cuatro ideas, muy apegadas a la rutina de los ciudadanos, y un puñado de soluciones que ya se verá si es capaz de implementar. Vivienda, el coste de la vida, defensa de los inmigrantes y de la diversidad. No como grandes eslóganes, sino con datos y experiencias sacados de las conversaciones en la calle y llevadas hasta el público por sus redes sociales y demás arsenal de campaña.

Los problemas, y ahí está el matiz que el partido demócrata sí ha aplicado en Virginia y Nueva Jersey, tienen poco que ver en Valladolid y en Soria. El socialista Carlos Martínez ha intentado, en sus mítines, comparar los territorios que visita con el suyo, Soria. Como parte de esa idea de campaña que ha colocado en vallas publicitarias, «el alcalde de todos». Pero Soria y Zamora tienen reivindicaciones diferentes de León o Valladolid. Al cuerpo central de ideas-fuerza hay que añadirles, así lo han hecho los demócratas, los matices de cada provincia. En Valladolid empieza a ser crucial la vivienda, que se encarece más cuanto más cerca queda la ciudad de 'Madrid DF' (Fernando Caballero, editorial Arpa). Y en El Bierzo, hoy, el gran asunto son los incendios y sus efectos. No solo la estabilidad y el funcionamiento del operativo antiincendios, sino las víctimas que la catástrofe ha dejado atrás.

La precampaña está ya en marcha y la tramitación de los presupuestos va a ser el último lance parlamentario, plagado de cálculo político antes de lanzarse a la arena de elaborar las listas. El primer paso para una contienda que, dicen los sondeos, destila incertidumbre.