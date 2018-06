Lanzan una campaña para impedir que Castilla y León ponga baños mixtos en los colegios HazteOir.org pide al consejero de Educación que dé marcha atrás al 'Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa' EL NORTE Valladolid Jueves, 14 junio 2018, 13:54

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha diseñado un 'Protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa' con el objetivo de integrar a los niños en situación de transexualidad, que podría ponerse en marcha de forma experimental en algunos colegios públicos y concertados de Castilla y León durante el primer trimestre del próximo curso.

Este protocolo recoge medidas para la inclusión de aproximadamente una veintena de menores transexuales (de los que tiene constancia). Entre ellas estaría permitir baños mixtos, garantizar la libertad para que vistan como ellos se sientan más cómodos en función de su identidad sexual, incluso si en el centro se lleva uniforme, y que tanto los educadores como el resto de los alumnos lo llamen por el nombre elegido conforme a su identidad sexual, así como comunicar la condición del menor a la clase y preparar su acogida para facilitar su integración. «Quitar la señalización de un género específico de la puerta de los baños garantiza que puedan ser usados por cualquier alumno, sin importar su identidad de género. El colegio es un ámbito muy importante para la integración de los niños transexuales, es allí donde comparten con sus compañeros gran parte del día y es esencial que se sientan arropados».

La idea no ha contentado a todos por igual y HazteOir.org ha lanzado una campaña en Internet para pedir al consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, que dé marcha atrás a esta «polémica» disposición. «¿Quién respeta el derecho de los niños no transexuales a tener sus propios espacios diferenciados? Lo cierto es que la Consejería de Educación ignora a los padres en un tema tan sensible como este», recoge el comunicado que circula por la web.