La Junta trabaja en la prórroga de su presupuesto ante el atasco del estatal Gesto de Juan Vicente Herrera a Luis Fuentes, mientras responde al portavoz de Cs en la sesión de control de las Cortes. / A- Mingueza Herrera argumenta que sin techo de gasto ni objetivos de estabilidad aprobados no presentará sus cuentas para 2019, pese a que él se irá en mayo «y lo más fácil sería hacer unas bonitas y electorales» SUSANA ESCRIBANO Valladolid Martes, 25 septiembre 2018, 22:37

astilla y León enfila por tercera vez en los últimos años (ocurrió en 2012 y en 2017) el camino de la prórroga presupuestaria. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, aseguró ayer, en el pleno de las Cortes, que el atasco que sufre la tramitación de los presupuestos generales del Estado hace que «no se den las condiciones» para elaborar las cuentas autonómicas para 2019. «Nosotros no podemos plantear el techo de gasto. Faltan los objetivos de estabilidad y datos importantes como las entregas a cuenta que debe aportar el Estado», remarcó Herrera.

Fue el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, quien preguntó al presidente de la Junta si pensaba registrar en plazo el proyecto de presupuestos para el año próximo. Eso es antes del 15 de octubre. Los tres últimos han salido adelante previo acuerdo con la formación naranja –el actual con compromisos en diferido para 2019 de difícil cumplimiento si no se presenta proyecto– y de las intervenciones de ayer se deduce que desde elPP ni siquiera han telefoneado a Cs para iniciar las negociaciones. «A tenor de su dejadez, deduzco que da por finalizada la legislatura», afeó Fuentes a Juan Vicente Herrera, al que consideró «prisionero de quien será su relevo en el PP». Alfonso Fernández Mañueco, sentado justo en el escaño que guarda la espalda al presidente de la Junta, escuchó al portavoz de Cs acusar a los populares de estar «más preocupados por la próxima cita electoral que por mejorar la Educación, la Sanidad y la atención a la Dependencia que reciben los ciudadanos».

El PP 'colocador' de Sánchez

Fuentes equiparó el «electoralismo» de Herrera y Mañueco con el que movió al PP de Mariano Rajoy a no convocar elecciones a tiempo de evitar el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez. Herrera no ahorró en ironía para responder a un Luis Fuentes que había rematado su intervención ofreciendo de nuevo el apoyo de Cs «para hacer de Castilla y León una tierra de oportunidades» por la vía presupuestaria.

El presidente de Castilla yLeón replicó que «para alguien que no va a ejecutar el presupuesto (en mayo hay elecciones y Herrera lo deja), lo más fácil sería presentar unos bonitos y electorales, pero no lo vamos a hacer si no hay bases ciertas». Procurador veterano, el máximo responsable de la Junta atribuyó a «la calorina» el «análisis» político del portavoz en las Cortes regionales de la formación del Albert Rivera de que «nosotros (por el PP) hemos colocado al señor Sánchez en la Moncloa, pasará a los anales».

De vuelta al terreno presupuestario, el presidente aseguró que la Junta «está trabajando en todo lo que depende de ella». Remarcó este argumentó en dos ocasiones, para resaltar la otra parte, la que depende de que avance el trámite de los estatales. La consejería de Economía y Hacienda publicó el 26 de julio la orden que regula la confección y los plazos de las cuentas autonómicas. Todos los consejeros han remitido ya a Pilar del Olmo sus propuestas de gastos e ingresos para 2019 y el equipo que se encarga de las cuentas dispone, según aseguró Herrera, de ese primer borrador presupuestario.

Pero faltan cifras claves sobre las dotaciones que aportarán las arcas estatales o el límite de deuda y el margen de déficit con el que se permitirá cerrar las cuentas que condicionan las partidas del que debería ser el último presupuesto de Juan Vicente Herrera. El número 18. «Cuando se den las circunstancias necesarias, cumpliremos. Pero no lo vamos a hacer si no hay bases ciertas», insistió el presidente de la Junta, dando calabazas a ese «siempre tendrá el apoyo de Cs» que le brindó Fuentes.

Se perdió el debate presupuestario la consejera del ramo. Pilar del Olmo acompañó a la delegación que llevó la deslocalización de Vestas al seno de las instituciones europeas. También el procurador de IU, José Sarrión. Sí interpelaron a Herrera el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, y el de Podemos, Pablo Fernández. Los dos pidieron cuentas al presidente por las bajas entre «las y los autónomos». 2.077 menos, según datos de la Seguridad Social, en los últimos doce meses. 21.000 menos en la última década.

Tudanca censuró que la Junta haya dejado de invertir 32 millones de euros en iniciativas de promoción en un sector tan castigado como el comercio. «Se oponen al impuesto a las grandes superficies y plantean la ocurrencia del impuesto de los probadores», criticó el socialista. Pablo Fernández calificó a Herrera de «ángel exterminador» de autónomos con medidas «ineficaces».

Y para hoy, Garoña

Herrera no compartió sus argumentos. Explicó que el crecimiento económico hace que parte de los desempleados que buscaron una salida en los años de crisis en el autoempleo hayan vuelto a vivir de una nómina y que, aún así, el peso de los autónomos en Castilla y León es 4,2 puntos superior a la media española. La sesión continúa hoy y cerrará el debate la enmienda de totalidad que PSOE al proyecto de ley que preve que Endesa e Iberdrola paguen por los residuos radiactivos de Garoña. Estiman que se corre el riesgo de convertir las instalaciones en un almacén nuclear por el módico precio de 10 millones al año.