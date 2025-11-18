El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, este martes en Ávila. ICAL

La Junta revisó la residencia donde falleció Encarnita Polo sin detectar problemas

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades realiza de manera anual inspecciones periódicas y visitas de seguimiento a todos estos centros

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:04

Comenta

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, informó este martes de que la Junta realizó una visita de seguimiento a la residencia de ancianos Decanos DomusVi de Ávila, en la que el pasado viernes aparecía sin vida la cantante Encarnita Polo, y no detectó ningún problema. Blanco explicó que la consejería que dirige realiza de manera anual las inspecciones periódicas y visitas de seguimiento de todos los centros de estas características. «En este centro también», recalcó. «Son inspecciones rutinarias, que se realizan todos los años, y no hubo ningún problema», dijo.

Noticias relacionadas

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía

El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía

«Este centro, este año también ha tenido inspección o visita de seguimiento, en este caso, y ahora mismo está bajo investigación judicial», matizó Blanco, que de esta manera dejó claro que poco más podía aportar sobre un suceso que ha conmocionado a Ávila, informa Ical.

Cabe recordar que la cantante Encarnita Polo aparecía muerta en su habitación de la residencia, supuestamente asfixiada por otro residente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  2. 2 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  3. 3

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  4. 4 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  5. 5 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  6. 6

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  7. 7 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  8. 8

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid
  9. 9

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  10. 10

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta revisó la residencia donde falleció Encarnita Polo sin detectar problemas

La Junta revisó la residencia donde falleció Encarnita Polo sin detectar problemas