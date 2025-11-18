La Junta revisó la residencia donde falleció Encarnita Polo sin detectar problemas La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades realiza de manera anual inspecciones periódicas y visitas de seguimiento a todos estos centros

El Norte Valladolid Martes, 18 de noviembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, informó este martes de que la Junta realizó una visita de seguimiento a la residencia de ancianos Decanos DomusVi de Ávila, en la que el pasado viernes aparecía sin vida la cantante Encarnita Polo, y no detectó ningún problema. Blanco explicó que la consejería que dirige realiza de manera anual las inspecciones periódicas y visitas de seguimiento de todos los centros de estas características. «En este centro también», recalcó. «Son inspecciones rutinarias, que se realizan todos los años, y no hubo ningún problema», dijo.

«Este centro, este año también ha tenido inspección o visita de seguimiento, en este caso, y ahora mismo está bajo investigación judicial», matizó Blanco, que de esta manera dejó claro que poco más podía aportar sobre un suceso que ha conmocionado a Ávila, informa Ical.

Cabe recordar que la cantante Encarnita Polo aparecía muerta en su habitación de la residencia, supuestamente asfixiada por otro residente.