La Junta «respeta» la huelga de médicos rurales y escuchará sus reivindicaciones Consultorio de La Vega. / Jota de la Fuente Milagros Marcos cree que la falta de facultativos es un «problema de salud pública» nacional y el actual Gobierno «debe profundizar para buscar soluciones» EL NORTE Valladolid Jueves, 19 julio 2018, 18:30

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, señaló hoy que, como es lógico, se «respeta» el derecho de huelga de los médicos rurales, «aunque no sea buen momento» para poder garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la Comunidad, y dijo que escuchará sus reivindicaciones. «Ante el respeto a movilizarse también está el derecho ciudadano a ser atendido sanitariamente cuando lo necesite», apuntó.

Más información Los médicos de Atención Primaria, llamados a la huelga desde el 1 de agosto

Además, dijo que se recibirá a los representantes del sindicato médico de Castilla y León (Simecal) que ha realizado una convocatoria de huelga indefinida a partir del 1 de agosto a la que están llamados todos los facultativos de Atención Primaria, que denuncian precariedad y falta de cobertura de plazas en zonas rurales. «Lo que sí les digo es que para acceder a una plaza pública hay que acceder a las oposiciones y en los últimos cuatro años hubo cuatro convocatorias y más de 1.300 facultativos que han sacado una plaza fija en el sistema público de salud», apuntó.

Además, Marcos recordó que la pasada semana se alcanzó un acuerdo sindical para seguir convocando concursos de oposición. «Lo que se hace es garantizar un puesto de trabajo aunque no se apruebe la oposición y siempre se computa que se ha estado trabajando antes como interino. Entendemos que haya personas que digan que aunque se hayan presentado y no superaran un examen que es legítimo que quieran acceder a una plaza sin aprobar y todo lo computable sea la experiencia, pero hay otras personas que no han tenido la suerte de ser interinas y están preparadas y tienen derecho a acceder con el sistema libre de oposición», concretó.

Sobre la falta de médicos de Atención Primaria en zonas del mundo rural como Valencia de Don Juan (León) y Barruelo (Palencia), Marcos explicó que es un «problema de salud pública» a nivel nacional y que el actual Gobierno estatal «debe profundizar para buscar soluciones». «A Castilla y le preocupa y nos hubiera gustado escuchar al presidente, Pedro Sánchez, hablar de ello con alguna propuesta, ya que no es un problema de presupuesto, ni de voluntad política si no de médicos suficientes para atender a la población rural, especialmente cuando hay más en verano», dijo.

La consejera portavoz precisó además que en Castilla y León se han convocado oposiciones y se han traído facultativos extracomunitarios. «Antes no se podía, y se han ido dando pasos y hablado con las facultades para que se forme a más médicos de Atención Primaria. De momento no podemos hacer más para que los médicos vengan a las zonas rurales y aquí se tienen consultorios locales en poblaciones de menos de 50 habitantes y no se quiere perder la capacidad de atención actual», concluyó.