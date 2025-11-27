La Junta permitirá desde el lunes los mercados ganaderos, excepto con animales bovinos

Castilla y LeónLa Junta permitirá desde el lunes los mercados ganaderos, excepto con animales bovinos
Carriedo anuncia que esta medida para frenar la dermatosis nodular contagiosa, «más flexible», se mantendrá hasta el 2 de enero
E. N.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:33
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció este jueves que la Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos de todos los animales a partir del lunes, excepto con bovinos, para mantener medidas de prevención y protección de la dermatosis nodular contagiosa, según recogió Ical.
Esta medida, «más flexible» y que se publicará el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), supone una prórroga a las acciones actualmente en marcha (a excepción del bovino) y se prorroga hasta el 2 de enero. «Hay una flexibilización. Hasta ahora no se permitían mercados, fuera cual fuera la especie, pero con la nueva resolución solo limitado al bovino», concluyó.