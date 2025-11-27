El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Rubén Cacho/Ical

Castilla y León

La Junta permitirá desde el lunes los mercados ganaderos, excepto con animales bovinos

Carriedo anuncia que esta medida para frenar la dermatosis nodular contagiosa, «más flexible», se mantendrá hasta el 2 de enero

E. N.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:33

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció este jueves que la Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos de todos los animales a partir del lunes, excepto con bovinos, para mantener medidas de prevención y protección de la dermatosis nodular contagiosa, según recogió Ical.

Esta medida, «más flexible» y que se publicará el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), supone una prórroga a las acciones actualmente en marcha (a excepción del bovino) y se prorroga hasta el 2 de enero. «Hay una flexibilización. Hasta ahora no se permitían mercados, fuera cual fuera la especie, pero con la nueva resolución solo limitado al bovino», concluyó.

