La Junta permitirá desde el lunes los mercados ganaderos, excepto con animales bovinos

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

E. N. Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció este jueves que la Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos de todos los animales a partir del lunes, excepto con bovinos, para mantener medidas de prevención y protección de la dermatosis nodular contagiosa, según recogió Ical.

Esta medida, «más flexible» y que se publicará el viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), supone una prórroga a las acciones actualmente en marcha (a excepción del bovino) y se prorroga hasta el 2 de enero. «Hay una flexibilización. Hasta ahora no se permitían mercados, fuera cual fuera la especie, pero con la nueva resolución solo limitado al bovino», concluyó.