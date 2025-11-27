La Junta invertirá 68 millones para conservar las carreteras de Castilla y León durante los próximos cuatro años La inversión plurianual permitirá garantizar el correcto mantenimiento de más de 4.700 kilómetros de carreteras autonómicas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora

El Consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:23

El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 67,92 millones de euros para sufragar el contrato de servicios destinado a la ejecución de diversas operaciones de conservación en carreteras durante el periodo 2026-2030. La partida contempla 14,48 euros para 907 kilómetros de la red Burgos norte, 12,52 para 646 kilómetros de la red León este, así como 14,01 millones de euros para 1.260 kilómetros de Salamanca; 3,22 para 722 kilómetros de Segovia y 13,68 euros para 1.179 kilómetros de Zamora.

Desde el Gobierno regional señalan que este contrato constituye una herramienta clave para asegurar que la red autonómica -compuesta por 4.714 kilómetros de carreteras en las cinco provincias afectadas- mantenga en todo momento unas condiciones óptimas de vialidad y seguridad.

La conservación de la red viaria es esencial para prevenir riesgos, optimizar recursos y responder con eficacia ante cualquier incidencia, especialmente en una Comunidad extensa y con una elevada dispersión territorial.

Con esta medida, la Junta sigue consolidando un modelo de gestión centrado en resultados y orientado a garantizar carreteras seguras, bien mantenidas y adaptadas a las necesidades de cada provincia. La planificación plurianual permite anticipar necesidades, mejorar la eficiencia y asegurar que el servicio público de conservación de carreteras se presta con la máxima solvencia y continuidad.

En el objeto de estos contratos se incluyen, entre otras cuestiones, servicios de vigilancia, servicio de comunicaciones, atención a accidentes e incidencias, señalización ocasional y mantenimiento de los elementos de la carretera en condiciones que no puedan causar problemas a las condiciones adecuadas de circulación, ni afecten negativamente a las condiciones adecuadas de seguridad de esta, ni al normal decoro público.

También afecta a servicios de vialidad invernal; el establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado de la red, estudios de accidentalidad y seguridad vial y realización de inspecciones básicas de las obras de fábrica; un sistema de gestión de conservación de carreteras, mediante el que se pueda realizar un seguimiento de las actividades realizadas en la carretera debidamente georreferenciadas; la programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos; y trabajos necesarios para mantenimiento y conservación de los elementos que constituyen la carretera.