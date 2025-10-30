La Junta intentará «persuadir» a la oposición para lograr un acuerdo de presupuestos «de amplia base» Fernández Carriedo destaca que no han recibido «ningún no», si bien reconoce que tampoco cuentan con los «apoyos suficientes»

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que intentarán «persuadir» a la oposición sobre las cualidades del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que insistió son «importantes y útiles», con el fin de lograr un acuerdo «de amplia base» que permita superar el debate de las enmiendas de totalidad y aprobar las cuentas del próximo ejercicio. «Ojalá fuera por unanimidad», dijo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo destacó que hasta ahora no han recibido «ningún no» de la oposición, si bien reconoció que tampoco cuentan con los «apoyos suficientes» para sacar adelante los presupuestos, una vez aprobado el límite de gasto no financiero para 2026 la semana pasada y registrado de nuevo el proyecto de ley, que fue admitido a trámite este jueves por la Mesa de las Cortes.

Al respecto, el consejero portavoz destacó que están recibiendo «buenas noticias» en relación a las cuentas, una vez aprobado el cuarto techo de gasto de la legislatura y ratificada por unanimidad el anteproyecto de la sección 20 por la Mesa de las Cortes. Ahora, insistió Fernández Carriedo, el objetivo que se marca la Junta es «explicar bien», desde la «máxima humildad» y «mano tendida», el presupuesto de 2026 en las comparecencias previstas del 10 al 14 de noviembre en la Comisión de Economía y Hacienda de los miembros de la Junta.

A continuación, una vez puedan «aclarar» en sede parlamentaria las «dudas» de los grupos y partidos de la oposición, Fernández Carriedo asumirá por encargo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la negociación con las diferentes fuerzas políticas para intentar lograr un acuerdo «lo más amplio posible». «Merece la pena», dijo, porque las cuentas incluyen novedades como el bono de 300 euros para autónomos, la bonificación de peajes o el aumento de las ayudas por nacimiento de un hijo, que se duplican.

De hecho, el portavoz y titular de Hacienda señaló que pretende afrontar la negociación «sin condiciones previas» y desde la «transparencia», a través de una ronda con los grupos y con las cuentas ya registradas en las Cortes. Por ello, insistió en que la importancia es que todos los interlocutores se sienten a la «mesa» para intentar convencerles y les llamó a pensar en el «interés común de todos los ciudadanos» y no en el de los partidos o en el electoral, cuando se han superado ya los tres años y tres trimestres de la legislatura.

Igualmente, el consejero deseó que los partidos de la oposición puedan «resolver» sus «problemas internos» que a su juicio se están «alargando más de lo razonable», en referencia a la polémica que arrastran los socialistas por la palabras del secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, sobre la 'y' que une a León con Castilla. De hecho, destacó la importancia que tiene para la Junta contar con «interlocutores sólidos», que tengan la «fuerza suficiente» y no sufran la «presión interna» para intentar negociar acuerdos.

El objetivo, según Fernández Carriedo, es que no prosperen las enmiendas a la totalidad, si se presentan, en el pleno del 20 de noviembre porque si lo hacen supondría la «finalización del procedimiento parlamentario» y la devolución del proyecto de presupuestos a la Junta. No obstante, precisó que no es tan importante que se registren, sino que sumen una mayoría en la votación por la unión de varios grupos o partidos.

Hasta el momento, el portavoz indicó que la Junta tiene un volumen de apoyos «no pequeño», si bien admitió que tampoco pueden dar por hecho que aprobarán las nuevas cuentas, que insistió ofrecerían «estabilidad» a las inversiones y un «marco de confianza» para el futuro. «El proyecto presentado es positivo para esta tierra», dijo por lo que señaló «sería muy bueno» contar con unas nuevas cuentas aunque las gestione otro gobierno diferente al que las diseñó.