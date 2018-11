La Junta endurece el tono contra el Gobierno antes de la reunión entre Herrera y Sánchez Milagros Marcos, portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves. / Miriam Chacón-ICAL «La destrucción, liquidación y persecución del PSOE con el carbón y la minería no tiene justificación», critica la portavoz autonómica ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 15 noviembre 2018, 20:51

La Junta de Castilla y León elevó este jueves la intensidad de las críticas hacia el Gobierno central, con una batería de reproches a menos de dos semanas para la reunión entre los presidentes Juan Vicente Herrera y Pedro Sánchez, fijada para el próximo martes 27 de noviembre. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Milagros Marcos, cargó contra los «vaivenes» de Moncloa y acusó al gabinete de Sánchez de crear una inestabilidad continua que amenaza las inversiones en Castilla y León.

«La destrucción, liquidación y persecución del Partido Socialista con el sector económico del carbón y la minería en esta comunidad no tiene mucha justificación. ¿Dónde están las alternativas? ¿Se han construido ya las fábricas para absorber a los parados? No conocemos el decreto de transición. Nos enteramos por los periódicos de los caprichos del Gobierno. Han decidido aniquilar a estos sectores. No se entiende que se cierren las centrales térmicas de Castilla y León y no se haga lo mismo en comunidades donde gobierna el Partido Socialista», denunció Milagros Marcos.

Para la portavoz de la Junta, la intención de Endesa de cerrar su planta de Compostilla del Sil (León), conocida este jueves, es la consecuencia lógica de un Gobierno «que abre la puerta» a este tipo de decisiones. «¿Qué van a hacer las empresas? Pues utilizar la puerta. Si cerramos la vía a la energía térmica, ponemos la alfombra roja a las eléctricas y cerramos las fábricas de automoción, acabaremos cerrando el país. Si el señor Sánchez vino a visitar Renault para hacer un plan de cierre de la automoción, lo podía haber dicho clarito y le habríamos contestado en ese momento».

Milagros Marcos recordó que España necesita «estabilidad económica y seguridad jurídica para crecer». «Si no generamos confianza en los inversores, ¿cómo vamos a pedir que se instalen empresas en Castilla y León o en este país?», se interrogó

Entre toda la cascada de anuncios y decisiones del Ejecutivo central, la portavoz autonómica solo ve, de forma irónica, «una ventaja». «No sé si el Gobierno de la nación miente o dice lo que se le ocurre. Cada vez son cosas diferentes. Estamos curados del susto. Vamos a empezar a no creérnoslo para que no nos dé un infarto. En una semana ha anunciado cambios en los contratos de los trabajadores, la desaparición de los motores de gasóleo y gasolina, cuestiones sobre si van a recuperar o no el modelo de financiación autonómica, si van a indultar a los golpistas con una ley de 1870, si cambiarán la norma educativa de golpe y porrazo para valorar el hecho de que no se aprueben las asignaturas... Eso sí, sin contar con las comunidades autónomas, que somos las que pagamos. Es una inseguridad que da miedo», criticó.

Para la portavoz de la Junta sus palabras «no son una dura crítica» antes de la reunión entre Juan Vicente Herrera y Pedro Sánchez en La Moncloa, sino «un análisis de la realidad». «El presidente de la Junta siempre ha defendido, con cualquier gobierno, los intereses de Castilla y León. Esta es una crítica a la actitud y a la irresponsabilidad de quien lanza mensajes sin pararse a hacer valoraciones».

A Marcos se le hizo ver durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que su tono contrastaba con la intención manifestada por Herrera en las Cortes de acudir a La Moncloa con «voluntad de cooperación» y no de confrontación. «La Junta no se confronta con nadie porque como no nos llaman para ver los temas...», zanjó la portavoz.