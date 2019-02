La Junta considera «una buena noticia para Castilla y León» que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales La portavoz del Ejecutivo regional, Milagros Marcos. El gobierno regional aboga por que las elecciones generales se convoquen en un 'superdomingo' el 26-M ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 14 febrero 2019, 13:45

«Que no se haya aprobado el Presupuesto presentado por el señor Sánchez es una buena noticia para Castilla y León», ha defendido este jueves Milagros Marcos, portavoz del ejecutivo regional. «Nos afecta positivamente. Desde un punto de vista administrativo, la Junta no se creyó las cuentas que nos contaban y prorrogamos nuestros Presupuestos. No nos afecta administrativamente porque no hemos hecho planteamiento de gastos», ha añadido.

Marcos considera que «desde el punto de vista de los ciudadanos» de la comunidad también supone una buena noticia que el Congreso de los Diputados haya tumbado las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que contemplaban un aumento del 9,2% en las inversiones para la comunidad. «No es más que positivo. Lo que ya estaba comprometido por el Gobierno de Rajoy, que era positivo y se podía pagar con los Presupuestos, ya está aplicado, como la subida de los sueldos a los funcionarios o la subida de las pensiones. La parte positiva de los Presupuestos prorrogados del PP sí que ha podido adaptar con decretos leyes. Que no se hayan aprobado los nuevos Presupuestos evita todo lo negativo para los ciudadanos de Castilla y León, como la subida de impuestos, que no se materialicen las desinversiones en Castilla y León para llevar dinero a otras comunidades autónomas y que no se aplique el criterio para el reparto de fondos para las grandes ciudades. A Castilla y León le beneficia que no se haya aprobado», ha insistido.

La inversión prevista del Estado para la comunidad ascendía a 1.094 millones, lo que suponía 92 millones más que en las cuentas que siguen prorrogadas. Además, la Junta tendría que haber recibido 6.710 millones por las entregas a cuenta (tarifa autonómica del IRPF, IVA, impuestos sobre alcohol, tabaco o hidrocarburos..), que ahora quedarán definitivamente en 6.236. La consejera de Economía, Pilar del Olmo, se quejó el pasado 17 de enero que con esos 474 millones menos no daría «ni para cubrir los servicios públicos de la comunidad».

«Habrá que seguir trabajando con el Estado para ver cómo quedan las entregas a cuenta», ha señalado Milagros Marcos este jueves. «Faltan 350 millones de euros solo para cubrir lo que el año pasado Castilla y León gastó en servicios sociales, sanidad y educación. Tendremos que seguir negociando con el Estado tanto el modelo de financiación como las entregas a cuenta».

La Consejera de Economía ha apuntado que «la inestabilidad que existe en España es difícil de sostener» y ha mostrado el deseo del gobierno regional para que los comicios generales coincidan con los locales, autonómicos y europeos del 26 de mayo en un superdomingo electoral. «La situación actual no beneficia para nada a nuestra imagen en el exterior ni a las inversiones. Si no hay estabilidad económica, no hay crecimiento. Le pedimos al señor Sánchez es que piense en los ciudadanos y en el país. Y que, cuando convoque elecciones, evite duplicar los gastos. Unas elecciones suponen un gasto importante. Si ya tenemos una fecha, parece razonable que haga coincidir las fechas, aunque solo sea por el criterio de ahorrar».