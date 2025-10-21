La Junta abonará 1,32 millones en intereses correspondientes a dos emisiones de deuda de 2019

E. N. Martes, 21 de octubre 2025, 08:59 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León abonará un total de 1,32 millones de euros en intereses, el 31 de octubre, correspondientes a dos emisiones de deuda de 2019 que, en suma, ascienden a 130 millones, según dos resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) y recogidas por Ical.

Así, la primera de ellas se refiere al sexto cupón de una emisión de 2019, cuyo nominal vivo asciende a 100 millones y vencimiento a 31 de octubre de 2044. Son 1,27 millones, de los que 1,02 son intereses brutos y 241.300 euros, retención de rendimientos de capital mobiliario.

La segunda, de menor cantidad económica pero también emitida en 2019 y con vencimiento en octubre de 2026, tiene un nominal vivo de 30 millones y se eleva a 51.000 euros, de los que 41.310 son intereses netos y 9.690, retenciones por rendimientos de capital mobiliario.

Según la información recogida por la Agencia Ical, es competencia de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera la fijación de las instrucciones para el pago de estos intereses de la deuda pública de la comunidad. El pago de intereses netos de la citada emisión se realizará con cargo a la cuenta central abierta en el Banco de España en Madrid, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Orden HAC/1531/2005, de 17 de noviembre.