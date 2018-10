Juan Vicente Herrera anuncia para el lunes el concurso abierto y permanente de funcionarios Juan Vicente Herrera, este martes durante el pleno de las Cortes. / Alberto Mingueza El presidente de la Junta sale al paso de las críticas tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo ARTURO POSADA Valladolid Martes, 9 octubre 2018, 21:49

Juan Vicente Herrera ha puesto fecha inmediata este martes a una de las reivindicaciones históricas de la Función Pública, largamente pospuesta durante los últimos tres años. El presidente de la Junta de Castilla y León aprovechó la pregunta parlamentaria del socialista Luis Tudanca sobre la polémica aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la administración regional para cambiar el foco del debate. Herrera anunció en el pleno de las Cortes que el próximo lunes, 15 de octubre, se convocará «por primera vez en Castilla y León el concurso abierto y permamente que hará realidad una de las demandas históricas de los funcionarios». De esta manera, los empleados públicos que cumplan los requisitos necesarios podrán optar cada año a los puestos vacantes en una convocatoria única.

El anuncio no varió el guión de la réplica del portavoz del Grupo Socialista, que se lanzó a la yugular de Herrera para criticar «los veinte años sin modificar de la RPT, que, como en el parto de los montes, ha dado a luz a un pequeño ratoncín. Con esta Relación de Puestos de Trabajo han logrado la unanimidad: todos están en contra de su aprobación». Tudanca enumeró las críticas sindicales a la modificación de la RPT y el «deterioro de los servicios públicos». «Los empleados públicos de esta comunidad no se merecen un gobierno que los traté así y que los tome por el pito de un sereno. Ojalá rectifique y consensúe esta RPT con todos los sindicatos».

La «perla» socialista

Herrera recordó a Tudanca que los funcionarios públicos de Castilla y León «recuerdan perfectamente» las propuestas socialistas sobre la Función Pública en el programa electoral de 2015, en el que aparecía la medida anunciada ayer por el presidente: «La puesta en marcha del concurso abierto y permanente de funcionarios era la perla de sus propuestas. Usted pasará a la historia de esta legislatura por no haber apoyado ninguna ley que facilite las condiciones de los funcionarios».

El socialista Luis Tudanca, en su internvención en el pleno. / A. Mingueza

La temperatura en el hemiciclo aumentó en el intercambio diálectico con Pablo Fernández, portavoz de Podemos, a costa del incremento de la deuda pública en Castilla y León. «Cumplimos con los límites establecidos y nos encontramos entre las comunidades menos endeudadas», defendió Juan Vicente Herrera.

Pablo Fernández, de Podemos, durante el pleno de las Cortes de este martes. / A Mingueza

«¿Otra vez me hace venir aquí a abochornarle?», replicó Fernández. «¿No sabe que es el Banco de España el que establece que Castilla y León es la comunidad donde más se ha incrementado la deuda en el último año, con un 7,34%? Está usted obtuso y perdido. Nosotros estamos a favor de que se genere deuda si es para mejorar la vida de la gente, lo contrario de lo que hacen ustedes. Su gobierno está desnortado y sin timón: si ponemos un espantapájaros en su escaño no notaríamos ninguna diferencia», le espetó el portavoz de Podemos, para enumerar a continuación las «deudas sociales» del gobierno regional con la ciudadanía. «Ustedes amenazan al gobierno de la nación para ampliar el déficit y el endeudamiento de todos los españoles: su coherencia queda por los suelos», contraatacó Herrera.

El «fracaso» de Anclaje

Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos, afeó al presidente de la Junta el incumplimiento del compromiso de investidura para reducir el tamaño del sector público en aras de la eficiencia.

Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos. / Alberto Mingueza

Fuentes cargó contra el «fracaso estrepitoso» de la Fundación Anclaje, «sinónimo de incapacidad» para evitar la huida de empresas (Vestas, Lauki, Siemens-Gamesa...). Herrera vio «injusta, desleal e indocumentada» la referencia a Anclaje: «De 50 crisis, 35 han terminado positivamente», desgranó el presidente. Y defendió la reducción del sector público bajo su mandato: «Usted solo viene aquí a desgastar a la Junta».