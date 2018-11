«Los jóvenes deben saber que la depresión y la ansiedad tienen solución» Rosa María Conde Roldán, directora gerente de Alfaem Salud Mental León. / El Norte Rosa María Conde Roldán, directora gerente de Alfaem Salud Mental León, destaca que Alfaem cuenta con unos servicios profesionalizados y de calidad, que además tienen el valor de ser «una gran familia» ALICIA PÉREZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 18:12

Alfaem Salud Mental León nació en 1992 de la mano de un grupo de familiares de personas con problemas de salud mental. Sus objetivos son la representación del movimiento asociativo para mejorar la calidad de vida de sus usuarios y de la sociedad en general. Además de la sede de León, cuenta con delegaciones en Ponferrada, Astorga y Villablino.

-¿Con qué programas y servicios cuenta la asociación?

-Los programas están enmarcados en diferentes áreas. En el área de alojamiento alternativo se incluyen las viviendas supervisadas y nuestro centro residencial. Otra área es la de programas y servicios generales, en la que se incluyen atención integral, servicio de promoción de la autonomía personal, atención en centros penitenciarios, intervención con familias, servicios de asistente personal, campañas de envejecimiento activo y campañas de sensibilización o formación. Las campañas de sensibilización están dirigidas principalmente a jóvenes y adolescentes de colegios e institutos. Las campañas de sensibilización y de formación van dirigidas o bien a técnicos o a la población en general. Otra área importante es la ocupacional y laboral, en la que tenemos nuestros centros ocupacionales, que son centro ocupacional y laboral La Senda de León y centro ocupacional El Valle en Ponferrada. También se realizan programas de itinerarios personalizados y programa de atención a jóvenes. En los últimos años ha habido una gran labor desde esta área y en nuestro Centro Especial de Empleo hay contratadas 29 personas.

-¿Qué supone para los usuarios contar con la asociación?

-Las personas que pertenecen a Alfaem pueden estar tranquilas porque tienen un servicio profesionalizado y unos servicios de calidad en los que trabajamos en coordinación constante con los servicios sociosanitarios. Nuestros servicios pertenecen a la red de atención sociosanitaria y además tienen ese valor de ser una gran familia, puesto que forman parte usuarios, familiares y profesionales, es decir, damos un valor añadido a ese servicio profesionalizado.

-¿Tienen algún proyecto de futuro en el que quieran trabajar?

-Llegar a la zona rural y a las mujeres en zona rural es mucho más difícil y es un objetivo que nos hemos marcado. Gracias a la Federación Salud Mental Castilla y León se va a llevar a cabo un proyecto que se llama proyecto Julia. Creo que la atención en la zona rural es un reto para todos. Si no somos capaces de llegar a estos espacios rurales, no lo estamos haciendo bien. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para llegar a la zona rural y a las mujeres en particular.

-El Día Mundial de la Salud Mental se ha celebrado bajo el lema 'Educación inclusiva, salud mental positiva', ¿a qué se debe ese lema?

-Teniendo en cuenta que hay una advertencia de la OMS que incide en que los trastornos mentales serán la primera causa de incapacidad en 2030, nuestro movimiento asociativo demanda que se hagan acciones para prevenir esto en base a campañas de sensibilización sobre salud mental, educación inclusiva, la importancia de hablar con naturalidad de los problemas de salud mental, la atención temprana y algo muy delicado, que son las acciones de prevención para el suicidio. Sabemos que era un tema tabú, pero no por no hablar de ello se está solucionando. Las personas tienen que saber que hay entidades como Alfaem en cada ciudad donde pueden pedir ayuda, que todo tiene solución, pero tenemos que conocer que hay un problema antes de llegar a hechos tan graves y tan penosos como es el suicidio. Tenemos unos adolescentes que tienen muchos problemas de ansiedad, que les estamos exigiendo mucho y merece la pena que nos preocupemos para prevenir estas acciones. Estudios demuestran que el 50% de nuestros jóvenes a los 15 años empiezan a tener problemas de salud mental y el 75% antes de los 18 años. Creo que tenemos mucho por hacer y nuestros adolescentes tienen que saber que esos problemas de ansiedad y depresión tienen solución.