Los incidentes provocados por las abejas casi se multiplican por cuatro por la alta floración en primavera Centenares de abejas forman un enjambre en un jardín de la capital vallisoletana. / Rubén Cacho-Ical Este año se han contabilizado 221 percances, frente a los 63 del año pasado, con especial incidencia en las provincias de Valladolid, Burgos y León EL NORTE Valladolid Domingo, 24 junio 2018, 16:02

El número de incidentes relacionados con la presencia de colmenas repuntó de forma importante esta primavera en Castilla y León como consecuencia de la mayor floración respecto al año pasado. Desde el 15 de mayo y hasta el 18 de junio se han contabilizado en la Comunidad un total de 221 incidentes, que suponen un incremento del 250 por ciento respecto al año pasado, cuando los casos en los que se actuó en este mismo periodo de tiempo fue de 63.

Según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, las provincias en las que se registró un mayor número de incidentes fueron Valladolid, con 47; Burgos, con 39; y León, con 35. Por el contrario, la provincia de Soria, con dos actuaciones, fue la provincia en la que se registró un menor número de casos con abejas o avispas en la presente primavera. También por encima de 20 incidencias se posicionaron las provincias de Salamanca (25), Ávila (22) y Zamora (20), mientras que el resto, Palencia con 17 y Segovia con 14 fueron las que tuvieron un menor número de problemas.

Tradicionalmente son los meses de mayo y junio en los que se registran el mayor tipo de incidentes en la materia. En los primeros días de este mes se acumulan 165 intervenciones por la presencia de colmenas, es decir, casi el 75 por ciento de los contabilizados en el último mes. Desde el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 reconocieron que en su mayoría se trata de casos en los que se detecta la presencia de un enjambre, lo que lleva a la movilización de medios, en la mayoría de los casos con la presencia de un apicultor profesional para la retirada del enjambre.

Especialmente llamativo resulta el caso del pasado 15 de junio, cuando se tuvieron que atender un total de 27 incidentes relacionados con la retirada de abejas o avispas en un mismo día, lo que obligó a la intervención de los servicios de Bomberos, de la Guardia Civil y también de la Policía Municipal.

El secretario de la Asociación Leonesa de Apicutores, José Antonio Panera, atribuyó este aumento del número de colmenas a las condiciones climatológicas que han favorecido una mayor floración durante la primavera. «El año ha venido húmedo, ahora el calor y las condiciones se han dado óptimas para que las colmenas se reproduzcan mucho, crezcan mucho y es el momento de reproducirse», explicó a Ical.

El año pasado fue especialmente malo, con mucha sequía e incluso alguna helada en estos meses. «Si no tienen energía, no se reproducen», insistió Panera, quien recalcó que el invierno pasado se alargó mucho y eso ha sido clave para favorecer una mayor floración respecto a los últimos años. «Las colmenas ahora están fantásticas, están creciendo muchísimo, así que enjambran y se reproducen», añadió.

El número de incidentes está siendo bastante homogéneo este año en las diferentes provincias, algo muy diferente a lo ocurrido el año pasado, cuando tan solo en Burgos, con 30 intervenciones, se registró casi la mitad de los avisos recibidos en toda la comunidad entre los meses de mayo y junio. La presencia en algunos casos de una floración «más generosa» que en otros lugares o con una mayor vegetación y producción agrícola en cereal «más alta», son factores que también favorecen la existencia de abejas.

Recomendaciones

En muchos casos, al recibir un aviso por la presencia de colmenas es necesaria la intervención de un apicultor profesional para su retirada. «No hay ningún servicio oficial para retirar los enjambres», recordó Panera, quien apuntó a que suelen ser retiradas sencillas salvo en algunas ocasiones en las que las abejas se encuentran en un lugar de difícil acceso, como es un tejado o una chimenea. «No hay medios ni se puede arriesgar, pues no hay ningún servicio que pueda atender a la población», insistió.

Por ello, la mejor recomendación en el momento en el que se localice una colmena es «no acercarse» porque, si se molesta a las abejas «los daños pueden ser importantes», aunque Panera apostilló que los enjambres tienen abejas «muy jóvenes y poco agresiva» de manera general, lo que supone «una suerte. Llamar a los servicios de emergencias para su retirada con la presencia de un especialista y acordonar la zona son otras de las recomendaciones.

El 112 también pide no intentar matar o espantar a estos insectos cuando se posen sobre alguna parte del cuerpo y, por el contrario, realizar movimientos lentos hasta que se aleje. No caminar descalzo por huertos en floración o campos de trébol, usar ropa de colores pocos llamativos y no llevar perfume cuando se sale al campo.