Igea: «Un procurador por Valladolid no necesita una instalación para pernoctar» El vicepresidente de la Junta insiste, no obstante, en que no solo Fuentes ha tenido a su disposición viviendas de este tipo S. A. Lunes, 19 agosto 2019, 13:37

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea está convencido de que «un procurador por Valladolid no necesita una instalación para pernoctar», ha dicho esta mañana en referencia a la polémica sobre la utilización del apartamento de las Cortes de Castilla y León por parte de su presidente, Luis Fuentes. Preguntado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno después de las vacaciones de verano, el líder de Ciudadanos ha insistido en que «entre todos tenemos que normalizar la vida política» aunque ha aprovechado para devolver las críticas recibidas por parte de la actual viceportavoz del PSOE en la Cámara, Virginia Barcones, que fue delegada del Gobierno, sobre la que ha apuntado que «también otros que lo han criticado, han tenido a su disposición» viviendas de este tipo. Igea ha asegurado desconocer si Barcones «lo ha utilizado o no, ni lo voy a preguntar, ni me interesa» pero ha reiterado que Luis Fuentes «no ha sido el único cargo público que ha tenido acceso a una instalación para pernoctar».

El portavoz de la Junta ha recordado que la de Luis Fuentes no ha sido la única polémica que se ha suscitado en torno a las dietas que perciben por vivienda los políticos o la utilización de un apartamento público y de hecho ha recordado algún capítulo similar en el Congreso de los Diputados. «Hay gente que ve la paja en el ojo ajeno; que yo no digo que no haya paja pero no tenemos que hacer un espectáculo diario porque a veces se puede volver en contra».

Dicho esto, el vicepresidente del Gobierno regional ha vuelto sobre lo mismo y ha invitado a los políticos a «vivir como el resto de los mortales». En todas las formaciones políticas «hay mortales de distinta condición», ha dejado caer sin más. Y de hecho, con eso ha zanjado el tema apuntando que «con esto es suficiente».