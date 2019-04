Igea pedirá «compromisos» a PSOE y PP si quieren llegar a acuerdos con Ciudadanos tras el 26-M Igea saluda a un militante el pasado domingo / Rubén Cacho-Ical El candidato naranja en las autonómicas dice que «no valdrán las promesas» en el cambio que su formación «traerá a Castilla y León» ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 29 abril 2019, 22:11

Ciudadanos siguió celebrando este lunes sus buenos resultados a nivel nacional y regional. «Hemos alcanzado el 20% de los votos en Salamanca y Valladolid. Solo hay dos provincias, Madrid y Zaragoza, que superen estos resultados. Es un triunfo del partido, de nuestra marca nacional, pero también de la organización de Castilla y León. Nada es imposible para el 26-M, incluido ganar», subrayó ayer Francisco Igea, candidato naranja a la Junta.

Para Igea, el pasado domingo «triunfó la moderación» y «fracasó el frentismo». «Han fracasado aquellos que jugaron a polarizar el país. La gente está harta. Quiere cambio de verdad, pero no guerracivilismo ni toda la porquería que se ha intentado echar en la campaña. El mensaje que hemos trasladado a los castellanos y leoneses es que es posible hacer política desde la moderación y desde la tolerancia. Así que saldremos a ganar, sin complejos y sabiendo que es posible. No hay que resignarse a la política de siempre», insistió el líder del partido naranja en Castilla y León.

Francisco Igea no rehúye la posibilidad de pactos con el PSOE o el PP para conformar el próximo gobierno autonómico, pero advierte:«Quien quiera participar del cambio que va a traer Ciudadanos tendrá que cumplir una serie de exigencias. Eso va a incluir una apuesta decidida por la igualdad de los españoles y por la regeneración. Por lo tanto, si el Partido Popular y el Partido Socialista quieren participar de este viaje tienen muchos deberes que hacer. No nos valdrán las promesas. Queremos compromisos. Si alguien quiere participar del cambio tendrá que comprometerse con sus diputados y sus senadores, y lo tendrá que hacer de verdad. No admitiremos un pacto que no incluya el compromiso de ese partido por la igualdad, la regeneración y el cambio, porque no vamos a votar tampoco en el Congreso de los Diputados ningún cuponazo ni las cosas que benefician los de siempre y que han sido moneda de cambio electoral. Eso se ha acabado», zanjó Igea.