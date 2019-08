Igea asegura que Cs no aprobará «ni un solo gasto excepcional» para el apartamento de las Cortes Igea y Fuentes. / G. V. El vicepresidente y portavoz de la Junta subraya que Luis Fuentes ya ha dicho, en una nota oficial, que no se trasladará a esas dependencias EL NORTE Valladolid Sábado, 17 agosto 2019, 14:49

El vicepresidente, portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Francisco Igea, aseguró que Ciudadanos (Cs) no aprobará «ni un solo gasto excepcional» en relación al apartamento de las Cortes. «A mí no me gusta que esas dependencias sean ocupadas por el presidente de la Cámara autonómica pero Luis Fuentes ya ha dicho, en una nota oficial, que no se va a trasladar a ese apartamento», subrayó.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE) en Castilla y León y recogida por la Agencia Ical, Igea consideró que cuando una persona se presenta a unas elecciones por una provincia cuenta con unas dietas y unos ingresos, por lo que debe vivir en su casa, «como lo hacemos los demás». En ese sentido, abogó por «normalizar» la política.

El vicepresidente de la Junta recordó que ese apartamento existe desde 2007 cuando Cs no contaba con representación en las Cortes. De ahí que calificara la polémica como «un poco absurda». Además, señaló que los delegados del Gobierno y otros cargos de la administración cuentan con viviendas en Valladolid a su disposición . Incluso, citó el caso del socialista Patxi López que tuvo un piso en Madrid, pagado por el Parlamento nacional.

En cuanto al cruce de reproches con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, por el posible uso del apartamento de las Cortes, Francisco Igea le exigió respeto. «Usted se imagina si Albert Rivera o Pablo Casado dijeran a alguien de la oposición que se nota que no ha comido caliente en su vida», significó.