Sábado, 25 agosto 2018

El ibérico demanda modificar la norma para adelantar el sacrificio de los cerdos

El sector quiere que el Ministerio de Agricultura reduzca en dos meses la edad de la muerte para obtener piezas de menor tamaño y ajustarse a las peticiones de los consumidores

A punto de cumplirse cuatro años de la entrada en vigor de la Norma de Calidad del Ibérico, el sector, a través de la interprofesional Asici (que aglutina a ganaderos e industriales) se está movilizando para demandar algunas modificaciones en esta regulación. En la última reunión con el Ministerio ya pidieron que se «actualicen algunos aspectos» y, según fuentes de la interprofesional, parece que el Ministerio estaría dispuesto a ello «siempre y cuando sean técnicamente posibles y vengan acompañadas del consenso».

Asici maneja un documento que han denominado 'Propuesta para la actualización de la Norma de Calidad' en el que se pide que se reduzca en dos meses la edad de sacrificio de todas las categorías, es decir, montanera, cebo de campo y cebo, por lo que el resultado quedaría en doce, diez y ocho meses, respectivamente, como edad mínima para llevar a los cerdos al matadero.

El motivo es, según Asaja, «adaptarse a las necesidades del mercado. Los consumidores exigen animales con menos peso y eso sólo se cumpliría si se rebajasen los dos meses en el sacrificio. De no hacerlo así sólo originarían sobrecostes».

Aurelio Pérez, coordinador de la Alianza UPA-COAG, explica que «hay un mercado que pide jamones más pequeños y por lo tanto, de menos dinero y ¿por qué no lo vamos a abastecer? –se pregunta–. No es engañar a nadie, es atender las necesidades de los consumidores, y eso se consigue reduciendo pesos y edades, no con los cerdos de ahora».

El ganadero salmantino Ramón Herráez coincide en que aplicando los criterios de la norma «hay cerdos que están pasados de kilos, un animal de 190 o 200 kilos no se vende porque lo que se pide es un género pequeño que ahora mismo no hay».

Jesús Ángel Martín, también ganadero de la provincia salmantina, explica que «nadie se está planteando hacer jamones de menos de siete kilos, se trata simplemente de adaptar la Norma al campo, si hay cierto consenso», pues insiste en que lo que se ha perseguido con la implantación de esa legislación es «un mínimo de calidad a través de la edad, el peso y la raza».

MACHOS DUROC

Otro de los cambios que se quieren introducir afecta a los machos de raza Duroc. Desde este año, deben estar inscritos en el libro genealógico para ser considerados como tal, sin embargo, muchos ganaderos piensan que los que están fuera del libro pueden resultar más adecuados para conseguir el cerdo que se quiere. Por ese motivo, la interprofesional reclama la «coexistencia de Duroc de prototipo racial y Duroc de Libro Genealógico».

Según Ramón Herráez, esta situación ha provocado que «se esté pagando por sementales de libro mil euros cuando verdaderamente no valen ese precio ni sirven para el tipo de cerdo que se quiere obtener».

Se reclama, igualmente, que se regule el número de cerdos que pueden pastar en una determinada superficie para comer la bellota contemplando una estancia mínima de 90 días en montanera, con un requisito mínimo de 60 días con alimentación exclusiva de bellota y otros recursos naturales del entorno de la dehesa.

En lo que tiene que ver con el papel de las entidades de inspección y certificación, la interprofesional entiende que es necesaria la colaboración de Asici en el modelo de control, «entre otros, en aquellos escenarios que impliquen la suspensión de esas entidades.

DIFERENCIAS

Todas estas propuestas están aún debatiéndose, entre otras cosas porque en el seno del sector existen serias diferencias entre ganaderos de Andalucía, Extremadura y Castilla y León; cada uno defendiendo el modelo que rige en su comunidad. La interprofesional ha celebrado ya varias reuniones, dos de ellas en Zafra, de las que han surgido grupos de whastapp creados en función de la procedencia de los asistentes. Baste como ejemplo que en la provincia de Salamanca se está trabajando en crear una nueva asociación(Asociación de Criadores de Ganado Porcino Selecto de Tronco Ibérico) para defender los intereses, principalmente, del cebo. «Cada uno barre para su casa y va a ser muy difícil ponerse de acuerdo», mantiene un ganadero salmantino, quien adelanta que la próxima semana asistirá a una reunión en Salamanca para analizar los pasos que se pueden dar. «Queremos que solo sea cosa de ganaderos», explica.

Casi tan complicadas están las cosas en la organización agraria Asaja donde la división interna tiene que ver con el ámbito geográfico. De hecho, no defienden lo mismo en Córdoba que en Castilla y León. «Asici es la referencia y ha promovido cambios y parece que los ganaderos de Asaja son la voz discordante entre lo puro y el ibérico de cebo», señala José Antonio Turrado, secretario regional de la organización. Insiste en que en Asaja Castilla y León «defendemos el cebo pero sin menoscabar los intereses del puro. Se trata de dos negocios diferentes y los dos tienen que convivir. Su conclusión es que «si en Asici hay consenso, Asaja se tendrá que sumar».

POSTURA DE COMUNIDAD

Desde la Consejería de Agricultura de Castilla y León de momento no conocen ninguna «petición formal» hasta la fecha en la que soliciten cambios de la Norma del Ibérico por parte del sector. «En algunas conversaciones sí que se han manifestado las reiteradas dificultades para el cumplimiento de la norma», explican fuentes del departamento autonómico. Sin ir más lejos, en la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León celebrada esta misma semana, la consejera, Milagros Marcos, pidió a las organizaciones profesionales agrarias que le hagan llegar sus planteamientos al respecto porque están reflexionando sobre los posibles cambios.

«La tramitación de un Real Decreto es un proceso largo y que requiere el mayor consenso de todas las partes implicadas, por lo que, en principio, no debería estar sometido a modificaciones continuas». No obstante, «el objetivo final de la posible modificación de la Norma debe ser corregir los defectos que se han evidenciado a lo largo de estos años contando con el consenso mayoritario del sector e integrando todas las producciones», explican.