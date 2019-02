Herrera ve a Sáez Aguado como «un chivo expiatorio en caza y captura» Pilar del Olmo, José Antonio de Santiago-Juárez y Juan Vicente Herrera sonríen mientras escuchan la intervención del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, este martes en las Cortes El presidente defiende la gestión de «un gran consejero de Sanidad» ante las críticas de la oposición ARTURO POSADA Valladolid Martes, 5 febrero 2019, 22:29

PSOE y Podemos afilaron este martes el bisturí parlamentario para someter al consejero de Sanidad a una vivisección política. Los dos principales grupos de la oposición clavaron sus lancetas en Antonio María Sáez Aguado, con una batería inmisericorde de preguntas en las Cortes, encaminadas a exponer las heridas abiertas. El consejero encontró el manto protector de Juan Vicente Herrera. «¿Va a a rectificar por fin su política sanitaria?», le espetó el líder socialista, Luis Tudanca, al presidente de la Junta. «¿Qué más tiene que hacer el consejero de Sanidad para que usted lo cese?», le interpeló Pablo Fernández, portavoz de Podemos.

Herrera sacó el escudo. A Tudanca le recordó que muchos de los problemas datan del sistema nacional de salud, «sometido a fuertes tensiones» y se remitió al 'informe Abril' de 1991, cuando gobernaba Felipe González, que ya sugería cambios en la financiación. «Los sucesivos gobiernos han pasado de puntillas, pero ustedes se lanzan al acoso y derribo del chivo expiatorio, de un gran consejero de Sanidad», tronó Herrera. Antes, Tudanca le había recordado la contestación social en las calles y acusó al gobierno del PP en la Junta de «cargarse el mejor sistema sanitario del mundo».

Pablo Fernández afirmó que podría pasarse «horas desgranando el negro rosario de calamidades» de la sanidad pública en Castilla y León y señaló algunas «mollares», como «la alarmente falta de profesionales en los médicos de familia, los pediatras o la suspensión de consultas de oncología en Zamora». «La atención primaria, un pilar fundamental, está siendo menoscabada a machamartillo», sostuvo el procurador morado que solicitó una vez más el «cese» de Sáez Aguado.

Herrera intuyó que Podemos «se iba a incorporar a la caza y captura del chivo expiatorio» y enumeró «veinte razones» para defender la gestión de su consejero.

«No se ha suprimido ningún centro o servicio sanitario a pesar de la crisis. Ha luchado para devolver a los profesionales las condiciones laborales que perdieron. Ha mejorado en valoración de los ciudadanos. Somos, junto a Aragón, la comunidad no foral con un mejor sistema sanitario de España. Tenemos más medios que nunca. Ha apostado siempre por la sanidad pública.Logró un pacto con más de 60 entidades y ahora busca un pacto en Atención Primaria. Ha mejorado el calendario de vacunación y de detección. Ha creado nuevos servicios. Ha aumentado los recursos paliativos. Ha puesto en marcha el portal de transparencia. Ha promovido el I+D+i. Ha impulsado la estabilidad de profesionales. Ha generalizado el concurso público. Ha mejorado la compra de medicamentos. Ha impulsado inversiones en todas las áreas. Con él, estamos entre las comunidades con menos listas de espera y tenemos mayor esperanza de vida», enumeró Herrera.

El presidente aprovechó la contrarréplica a la pregunta de Pablo Fernández para colar de rondón una referencia a la situación en Venezuela. «Para usted el señor Maduro será un gran gobernante y un demócrata. Para mí, como dice el presidente del Gobierno de España, mi presidente, es un tirano».

Por su parte, Antonio María Sáez Aguado contestó a siete preguntas seguidas, cinco procedentes del Grupo Socialista y dos de Podemos. El PSOE denunció, a través de la procuradora Mercedes Martín, el «caos» en la Atención Primaria y el consejero defendió las medidas adoptadas y anunció «cambios organizativos» y nuevas iniciativas (ver información adjunta). Sáez Aguado declaró que la Junta no tiene previsto cerrar consultorios locales ante la pregunta del socialista Álvaro Lora, que recordó que el nuevo gerente de Atención Primaria sí había apostado por «concentrar consultorios».

Luis Tudanca, durante su intervención. / Gabriel Villamil Tudanca denuncia que la Junta no ha ofertado 467 plazas MIR Luis Tudanca reprochó este martes a JuanVicente Herrera que la Junta haya dejado de ofertar 467 plazas MIR desde 2011. «Hoy podríamos tener 467 médicos más si ustedes hubiesen hecho su trabajo, pero no lo hicieron. Estos son los datos oficiales de la consejería, aunque aquí no están los médicos de medicina familiar porque ese dato se les ha olvidado darlo», señaló el secretario general del PSOE en Castilla y León. Según las cantidades manejadas, en medicina interna se han dejado de convocar 43 plazas en los últimos ocho años y en análisis clínicos y farmacia hospitalaria las cifras se sitúan en 27 en cada una de las dos especialidades. Desde 2012, se han dejado de convocar más de 60 plazas MIR cada año (en 2011 únicamente fueron 12). «Han sido ustedes los que las han dejado de ofertar esas plazas. Ustedes, no el Ministerio. Rectifique, señor Herrera. Empiece a cambiar todas las decisiones en materia sanitaria», le conminó Tudanca.