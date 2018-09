Herrera reclamará a Sánchez más dinero y medidas para luchar contra la despoblación El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece para informar de los asuntos tratados en la reunión con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. / ICAL La necesidad de una prueba única de acceso a la Universidad para todo el país se incorporará a los asuntos, como el carbón y las infraestructuras, que el dirigente regional demandará en La Moncloa SUSANA ESCRIBANO VALLADOLID Martes, 4 septiembre 2018, 08:07

Juan Vicente Herrera actualiza estos días los asuntos que tratará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un próximo encuentro y en esa carpeta de temas de máxima prioridad van por delante del resto la mejora de la financiación autonómica y la aprobación de una estrategia estatal de lucha contra la despoblación con medidas efectivas. Ambas cuestiones son «urgentes». Así se lo trasladó ayer, al presidente de la Junta de Castilla y León, el máximo responsable autonómico de su partido, Alfonso Fernández Mañueco, con el que Herrera inició la ronda de encuentros con dirigentes de las formaciones con escaño en las Cortes. Hoy será el turno de la oposición. La agenda política de la jornada incluye reuniones del presidente de Castilla y León con Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (Podemos), Luis Fuentes (Ciudadanos) y José Sarrión (Izquierda Unida).

La reforma del sistema de financiación autonómica y esa estrategia estatal para afrontar las bajas y el envejecimiento del padrón son dos proyectos que dejó pendientes el Gobierno de Mariano Rajoy y en cuya urgencia coinciden los grupos de la oposición. Pablo Fernández y Luis Fuentes lo avanzaron ayer. «La reforma de la financiación es urgente y perentoria para revertir la despoblación», recalcó el portavoz de Podemos, que sumó también medidas para frenar la «absoluta desindustrialización» de la comunidad. «Es fundamental que Castilla y León tenga una financiación adecuada. El patriotismo civil es defender una Sanidad y una Educación iguales en todos los rincones de España», precisó Luis Fuentes.

Junto a la necesidad de más recursos para pagar la factura de servicios públicos tan sensibles como la asistencia sanitaria, la educativa o la atención a la dependencia, se abrirá hueco en la reunión entre Juan Vicente Herrera y Pedro Sánchez la petición de que se implante una prueba única de acceso a la Universidad (Ebau) para todo el país. Castilla y León ha hecho bandera de esta iniciativa por entender que los alumnos de la comunidad salen perjudicados respecto a otras regiones que diseñan unas prueba menos rigurosas. «Si hay un distrito universitario único en España debe haber una prueba de acceso única para garantizar la igualdad de oportunidades», manifestó Alfonso Fernández Mañueco al término de la reunión con Herrera.

Sin fecha fijada

Los dirigentes del PP repasaron también las infraestructuras pendientes y la necesidad de «mantener el ritmo inversor» en la red de alta velocidad ferroviaria que tiene pendiente la conexión de Burgos y que «se vayan dando pasos» en autovías. Mañueco citó expresamente la Valladolid-León, la Valladolid-Soria y la conexión entre Ponferrada y Orense.

Herrera planteará a Sánchez la necesidad de mantener las centrales térmicas, por el efecto local en las cuencas de León y Palencia, pero también porque «su cierre sería un golpe para la competitividad de las empresas y para el bolsillo de las familias», apuntó Mañueco, que aventuró una subida de la factura eléctrica del 15%. Esa necesidad de una «transición energética justa» para el carbón es una demanda que comparten los grupos de la oposición.

El dirigente del PP dudó de que el presidente socialista aporte soluciones eficaces sobre los asuntos que aborde con Juan Vicente Herrera, dada la «debilidad» de un Gobierno con una «realidad parlamentaria que ha torcido el brazo al señor Sánchez».

«Orgulloso» de Sánchez

El Partido Socialista anunció ayer que Tudanca irá a la reunión de hoy con Herrera con actitud constructiva pero también «orgulloso» de la gestión del Gobierno socialista. El líder del PSOE es «consciente» de que acude a este encuentro con el presidente con «mayor responsabilidad» ante la posibilidad de que «dentro de unos meses» pueda asumir el «reto apasionante de liderar Castilla y León», apostilló la secretaria de organización del partido, Ana Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Autonómica celebrada ayer. Sánchez se refería al resultado electoral que se produzca en junio de 2019. El «máximo respeto institucional» impedirá que Tudanca se refiera en esta reunión a la trama Enredadera, según explicó Sánchez, convencida de que el objeto de esta reunión es «abordar los problemas de Castilla y León».

Fuentes de la Junta confirmaron ayer que aún no hay fecha para el encuentro entre presidentes. Moncloa sigue el orden de aprobación de los estatutos de autonomía para fijar las citas y Castilla y León fue, junto con Madrid, la última comunidad en adquirir esa condición.

Mañueco aclara que él no ha mantenido con Ulibarri ninguna conversación como la de Silván

«Yo no he vivido una situación de esa naturaleza». Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PP de Castilla y León, respondió ayer de esta manera cuando se le preguntó sobre la llamada incluida en el sumario de la operación Enredadera en la que su compañero de partido y alcalde de León, Antonio Silván, telefonea al empresario José Luis Ulibarri para comentarle que la oferta que ha presentado no había sido la mejor valorada en una mesa de contratación del Ayuntamiento que estaba reunida en ese mismo momento. El empresario se encuentra desde hace dos meses en prisión preventiva.

El presidente del PP y también alcalde de Salamanca considera que los responsables de su partido han dado suficientes explicaciones en los consistorios que se mencionan en el sumario que investiga el amaño de contrataciones y que se van a seguir dando. «Ya me gustaría que otros ayuntamientos, como el de Soria, donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta, hubieran dado las explicaciones que se han dado en León», apuntó el máximo responsable del PP en Castilla y León.

Mañueco citó la futura comisión de investigación que se abrirá en el Consistorio de León y la comparecencia, mañana en las Cortes, del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Esta abordará otra de las conversaciones interceptadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), bajo autorización judicial e incluida en el sumario, que recogía una llamada en la que el consejero ofrecía a Ulibarri la posibilidad de relevar a una empresa en concurso de acreedores en la obra de una carretera.

Alfonso Fernández Mañueco aseguró que tuvo oportunidad de cambiar impresiones con Antonio Silván el domingo, en el acto que protagonizó Pablo Casado en Ávila, y que le aconsejó que aplicara «las tres 'pes': prudencia, paciencia y perseverancia».

Escrutinio público

El dirigente del PP no ahondó, pese a las preguntas, en el sentido en el que debía practicar el regidor leonés la perseverancia más allá de considerar que es una virtud aconsejable cuando «uno se somete al escrutinio público» en un asunto «tan complicado y complejo». Sí destacó Fernández Mañueco que, tras la dimisión de José María López Benito, teniente de alcalde de León y dirigente con dos décadas en la política activa en las filas populares, no le consta que nadie del partido esté investigado en el sumario de la operación Enredadera.

Unas pesquisas que se detallan a lo largo de más de ocho mil folios de sumario y con contenidos, según añadió Alfonso Fernández Mañueco, que impiden a los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos dar lecciones al PP.