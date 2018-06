Herrera avanzará hoy las prioridades para el año que le resta de gobierno en Castilla y León Juan Vicente Herrera se sienta en su escaño de las Cortes en el Debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado el año pasado. / A. Mingueza La oposición reinvidicará en el Debate sobre el Estado de la Comunidad empleo de calidad y servicios públicos potentes contra la despoblación y desde el PP auguran intervenciones cargadas de reproches S. ESCRIBANO Miércoles, 27 junio 2018, 07:35

Las Cortes celebran hoy y mañana el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el que Juan Vicente Herrera defenderá la gestión de la Junta y avanzará las líneas de trabajo para el año que le resta de gobierno y los portavoces de la oposición examinarán al presidente en unas intervenciones que se asientan sobre una exhaustiva tarea de documentación y experiencia y en las que reivindicarán la necesidad de impulsar un empleo de calidad y unos servicios públicos desplegados por todo el mapa autonómico para plantar cara a la despoblación. Y atacarán al presidente de la Junta con la corrupción: la sentencia de la Gürtel y los casos investigados en Castilla y León, como las eólicas, la trama Púnica o la Perla Negra

Recopilación de datos y estadísticas, con los que reflejan la situación demográfica y los laborales (empleo, cotizantes, tipos de contratación..) en cabeza, meses de encuentros con colectivos y asociaciones y viajes por las provincias en contacto directo con las demandas de los habitantes de la comunidad son las fuentes de las que beben los portavoces de la oposición para cargar sus argumentos parlamentarios.

Las tres formaciones de la izquierda aspiran a trasladar a Herrera las necesidades de los ciudadanos de a pie y destacan ese conocimiento directo. «El trabajo del PSOE para esta cita no es el resultado de una campaña de dos días, sino de muchos años pateando Castilla yLeón», resaltan desde el grupo socialista. «Hasta ahora ningún portavoz había recorrido 'ex profeso' 5.500 kilómetros y más de 50 localidades para preparar este debate y la gente me ha trasladado en persona casi un millar de propuestas», destaca Pablo Fernández portavoz de Podemos.

Luis Tudanca y Pablo Fernández coinciden en confiar en que la cita de las Cortes ponga de manifiesto que el PP, tras 31 años de gobierno en la comunidad, no es alternativa, más allá de quien sea su candidato. Y difieren en cuál es la formación política que está preparada para tomar el relevo. Cada uno espera mostrar en el hemiciclo que son la alternativa al PP desde la izquierda en la comunidad.

José Sarrión, parlamentario de IU-Equo, señala también el uso «permanente, no solo en los meses previos al debate» que hace de la carretera y el conocimiento de primera mano que eso implica de los problemas que sufren los ciudadanos. «Los tres primeros meses de legislatura hice en kilómetros el equivalente a la distancia entre Cádiz y Moscú, ida y vuelta», subraya el procurador de IU, que valora la necesidad del debate general para analizar la situación de la comunidad en una tierra en la que «saliendo de Valladolid se habla poco de política autonómica, cuando el 80% del Estado del Bienestar, o del malestar, es gestión autonómica».

Luis Fuentes, portavoz de Cs, avanza que reclamarán al presidente «el cumplimiento de lo que queda del acuerdo de investidura, sobre todo en la parte de regeneración». El dirigente de Cs da por bueno el alcance de esa regeneración que plasman leyes como la que regula los altos cargos o la de protección de los funcionarios que denuncien prácticas corruptas (contestadas por colectivos y el resto de la oposición), pero sitúa en los deberes por hacer la reforma de la legislación electoral y la evaluación de los senadores que designan las Cortes.

Cierra el repaso a la oposición Luis Mariano Santos, leonesista de UPL, que recuerda el «giro» que ha dado a la cita de las Cortes el cambio de Gobierno en La Moncloa. «El PSOE deberá tomar nota de que tendrá su cuota de responsabilidad en el incumplimiento de algunos proyectos», apunta Santos.

Más alejado de ese papel reivindicativo y situado en el apoyo a la Junta, al portavoz parlamentario del PP, Raúl de la Hoz, le gustaría un debate «en clave de acuerdos y que no fuera de reproches, pero me temo que no será así, más en un año preelectoral». La preparación de debate en la tercera planta de las Cortes, que acoge los despachos populares, se ha desarrollado estas semanas en «estrecha» colaboración con el equipo de asesores de Herrera y con los responsables políticos y técnicos de las consejerías. Los micrófonos del hemiciclo se abren hoy, a mediodía.