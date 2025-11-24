La entrevista se realiza después de una visita a una obra que 'reparaba' la visita de un mes antes a la misma obra sin ella, ... que representa al Ministerio de Vivienda que también sale en la valla anunciadora. Isabel Rodríguez (Abenójar, 1981) sabe que esto, la vivienda, es el tema del momento. Y eso, en vísperas de un nuevo ciclo electoral, es mucho decir.

-Cuando un ministro viene a Valladolid y quiere dar una entrevista es porque quiere vender algo. Así que vamos al grano. ¿Qué nos quiere vender?

-[Se ríe] Creo que en vivienda se habla mucho, se dan muchos titulares, pero conviene hablar con mayor rigor de lo que se está haciendo. Tenemos un gran problema que es el de vivienda, pero este Gobierno está actuando con mucha determinación. Y Valladolid es una de las ciudades donde más ha invertido el Gobierno de España. Solo en fondos de recuperación del Ministerio de Vivienda, más de 80 millones de euros. Y conviene que la ciudadanía sepa que es el esfuerzo de un Gobierno comprometido con la ciudad, con la vivienda y que, ahora que tienen ustedes citas electorales, lo puedan tener en cuenta a la hora de valorar en quién depositan su confianza.

-Ha visitado una obra que visitaron hace un mes el consejero de Medio Ambiente y el alcalde de la ciudad. Y hoy se han vuelto a adherir ambos.

-La diferencia es que yo estoy visitando todas estas obras porque forman parte del plan de recuperación, que cumple su objetivo, y a mediados de junio de 2026 tenemos que mostrar que hemos invertido todo el dinero que conseguimos para España. Y es ahora cuando puedo visitar las obras antes de entregarlas a la ciudadanía. La diferencia entre una visita y otra es que en la primera a nosotros, que hemos promovido estas obras gracias a la iniciativa de los fondos de recuperación, no se nos convocó. Y no pasa nada. Yo tengo por costumbre cuando voy a cualquier sitio invitar a todas las administraciones que participan del programa y en este caso el suelo lo puso el Ayuntamiento, la comunidad autónoma ejecuta estos fondos y los consiguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entonces, la visita que estaba bien hecha es esta.

«Valladolid cumple los requisitos para que se aplique la ley de zonas tensionadas»

-¿Ha llamado al Ayuntamiento ya para pedirles esa modificación del plan general para ampliar la edificabilidad en el cuartel de La Rubia?

-Cuando estuve aquí para constatar cómo estaban los terrenos y finalizar nuestro acuerdo con Defensa, al salir ya nos dirigimos al Ayuntamiento para ponernos a su disposición e indicarles que sí es posible construir más. Han pasado dos meses, es cierto que no se ha avanzado mucho, pero celebro que como consecuencia de esta nueva visita el Ayuntamiento haya mostrado su disposición.

-Cuando se habló de emplear los terrenos de defensa para viviendas, en 2023, también se mencionó el cuartel de San Isidro. Si en La Rubia hay 11 hectáreas, allí hay 36. ¿Hay algo también para esa zona?

-Lo que hemos hecho en este primer esfuerzo de licitación y de compra de terrenos es ir a aquellos que es más fácil poner cuanto antes a disposición de la gente. La política de vivienda es una política lenta, porque implica en algunos casos cambios en el planeamiento, en las normas del suelo, en habilitar después esos suelos, incluso descontaminar, y estos de La Rubia eran suelos que se van a poder poner antes a disposición de la gente. Pero todos los suelos que tenemos de Defensa serán estudiados para poder avanzar más en el futuro.

«Todos los terrenos que tenemos de Defensa se estudiarán para el futuro»

-Para el ciudadano que oye ese anuncio en 2023 y dos años y medio después ve que todavía no hay una vivienda construida en esos terrenos, ¿cómo le explicamos todo este retraso?

-Conviene que agilicemos los trámites, pero hablamos de recursos públicos, de dinero público que tiene que pasar por una tramitación administrativa para ser garantista. Estamos acortando mucho los plazos en la construcción. Hoy visitábamos una promoción que lleva incorporada industrialización en sus instalaciones, como baños o fachadas que vienen montados de fábrica. Eso implica que acortamos los plazos entre dos y cuatro meses, pero quedan trámites administrativos que se están dilatando. Es importante no engañar a la gente y ser conscientes de que es una política que tarda tiempo. Pero se puede intervenir en el mercado de vivienda para facilitarle la vida a la gente, que es lo que estamos aplicando, por ejemplo, en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, espero que pronto en Canarias... Y a mí me gustaría que Castilla y León se sumara a una política que consiste en intervenir en el mercado para evitar que las rentas del alquiler se coman los salarios de las personas.

Ampliar Isabel Rodríguez, durante la entrevista en el despacho del delegado del Gobierno en Castilla y León. Alberto Mingueza

-Los partidos a su izquierda le pedían que interviniera el mercado de la vivienda para que no suba. En Onda Cero, Rodríguez Braun aseguraba que la vivienda sube porque el mercado está intervenido. ¿En qué quedamos?

-Esta crisis es fundamentalmente una crisis de alquiler, y yo digo «sí, hemos de intervenir el mercado del alquiler para acabar con la especulación que se está produciendo en él». No es razonable que estemos destinando el 60%, el 70%, el 80% o el 100% de nuestras rentas a pagar el alquiler, y por tanto tenemos que controlarlo desde las administraciones públicas, como en su momento controlamos el mercado eléctrico. Lo que conviene es que los vallisoletanos se enteren de que hay ayuntamientos y comunidades autónomas que han intervenido en los precios del alquiler, y donde es imposible por ley que tu casero te suba el alquiler, y que eso tampoco implica que el propietario se pueda ver perjudicado, porque se incrementan las bonificaciones fiscales.

«Tres de cada cuatro euros invertidos en vivienda en Castilla y León son del Gobierno»

-En Valladolid se nota ya, especialmente en los alquileres, una subida importante, también derivada de que Madrid, con el Ave y sus bonos, está bastante más cerca. ¿Somos una zona tensionada?

-Valladolid cumple los requisitos de la ley porque en los últimos años ha crecido por encima del incremento del IPC y porque en muchos casos ya se destina más del 30% de las rentas de las familias a pagar ese alquiler. Por tanto, cumple los requisitos. Podría ser declarada tensionada si la comunidad autónoma lo quiere. Y creo que está en un buen momento porque aún no ha alcanzado esas tasas de esfuerzo financiero de las familias en el alquiler de otros lugares. Si actuamos ahora, estaremos previniendo. Por tanto, hago ese llamamiento al Ayuntamiento y a la comunidad autónoma para que atiendan esa realidad en la ciudad y apliquen esta ley.

Ampliar La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la entrevista. Alberto Mingueza

-Cuando presentaron Sánchez y Feijóo sus respectivos planes de vivienda, la Junta presumió de que aquí ya se había adelantado mucho trabajo y puso como ejemplo no solo los pisos en construcción, sino ayudas al alquiler, avales para los jóvenes para la compra de viviendas, etc.

-Fundamentalmente lo que hace la comunidad autónoma hasta ahora, y ahí están los datos, es coger los recursos del Estado, implementarlos y ponerse medallas. A mí me da igual quién se ponga las medallas, pero la ciudadanía tiene que saber que en esta comunidad 3 de cada 4 euros que se destinan a políticas de vivienda vienen del Gobierno de España. Y que la comunidad autónoma tendría que ser capaz de poner más recursos, porque es una competencia autonómica. Lo que he puesto encima de la mesa es que estamos cortos de presupuesto. Por eso propongo que haya 7.000 millones, que en el caso de Castilla y León es pasar de 101 millones a 300. Y espero que a esto no puedan decir que no. En los últimos años, el presupuesto de vivienda de la comunidad autónoma se ha visto incrementado en un 270% gracias a la inversión del Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo que digo es que ahora al menos pongan el 40% de lo que queremos invertir en Castilla y León.

«El parque público de vivienda es la herencia de los que no tienen herencia o patrimonio»

-Usted es de un pueblo pequeño, Abenójar (Ciudad Real). Hablemos de vivienda rural.

-Dentro del Plan Estatal de Vivienda vigente, una de las novedades fue precisamente atender esa realidad del medio local, acompañar a la juventud que quería comprar y fijar su residencia en municipios de menos de 10.000 habitantes. Cuando ahora planteo ampliar esas ayudas a municipios de 20.000 y llegar hasta 15.000 euros de ayudas, me doy cuenta de que en Castilla y León este modelo no se está implementando. Y la verdad es que no puedo entenderlo, porque es un modelo que fija población.

-Vamos a bajar la escala, porque aquí por debajo de 1.000 habitantes hay 2.007 municipios. Y ahí el problema son también las herencias que muchas veces son fuentes de conflicto a la hora de poder alquilar o vender una vivienda. ¿Hay alguna fórmula para poder arreglar eso?

-Hay comunidades que lo han hecho. La directora de la Empresa Pública de Vivienda, que fue consejera en Extremadura, implementó un sistema que consistía en coordinar a los herederos, quedarse con la cesión de la vivienda durante un tiempo, arreglarles la vivienda a cambio de que la comunidad autónoma se quedara con la gestión del alquiler para, después de un cierto tiempo, volver a la propiedad de los herederos. Pero es que esta tarea corresponde a la comunidad autónoma. El Gobierno de España no puede venir a hacerle el trabajo a la comunidad autónoma.

-Se está creando una brecha generacional entre los que no pueden acceder a estas viviendas y la generación que sí accedió a ella. Eso va a deparar una nueva brecha en el futuro, que es la de los que heredaránn esas viviendas de la generación 'boomer' y los que vienen por debajo, que no heredan.

-El parque de vivienda público es la herencia de los que no tienen herencia, de los que no tienen patrimonio, o de los que igual, habiéndolo tenido en un momento dado, pasan un percance en su vida. Para eso está el parque público de vivienda. Y, por tanto, esta es la garantía y en lo que estamos trabajando. Y en cualquier caso no se puede idealizar la situación de la vivienda en España en ningún momento de nuestra historia reciente. Es verdad que ahora el problema está acotado al alquiler y especialmente sacude a la juventud, pero el de la anterior generación fue el de las hipotecas, la crisis inmobiliaria y los desahucios. 600.000 familias desahuciadas en este país. Y la respuesta no fue proteger a las familias, fue proteger a los bancos. Esa es la diferencia entre unas políticas u otras. Antes, nuestros padres se vieron abocados a unos tipos de interés imposibles. Y la de nuestros abuelos fue la España de las chabolas, de los asentamientos en las ciudades cuando abandonaron sus pueblos. Para que no haya una crisis recurrente se necesita esa infraestructura pública que está construyendo este Gobierno. Hoy ya nadie discute en nuestro país que se precisa un parque de vivienda público. Y yo añado, público y permanente para siempre.