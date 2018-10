Los grupos Leader tutelan 1.800 proyectos con una inversión  privada de 91,8 millones en Castilla y León

«Se agradecería tener liquidación para arrancar la obra»

El proyecto para la construcción de una quesería artesana en Merindad de Valdivielso (Burgos), indica Gustavo Pérez, va «bastante avanzado». La estructura de la fábrica estará concluida en un par de semanas y luego llegará la fase de proveedores (electricistas, fontaneros, pavimentos, climatización...), así que la intención es que las obras estén rematadas a principios de 2019, para que la producción quesera tradicional arranque en los primeros meses del próximo año. Así lo explicó uno de los cinco emprendedores que conforman la empresa El Calurque, impulsora de este proyecto, que cuenta con ayuda de fondos europeos gestionados a través del Ceder Merindades. Una vez concluyan los trabajos, y con el fin de obra ya dado, el grupo de acción local les aportará la subvención comprometida, unos 23.300 euros, que servirán para impulsar la producción. Sin embargo, Pérez reconoce que «se agradecería tener liquidación para arrancar las obras, pues el esfuerzo fuerte es inicial».

Matiza que «no es una crítica al Ceder Merindades, pero lo que se necesita para empezar es una idea, pero también dinero», y esa primera inversión corre a cargo únicamente de la empresa. Sí critica la maraña burocrática a la que se enfrenta cualquier emprendedor. En el caso de El Carlunque, el proyecto lleva un par de años de retraso pues, cuando ya estaban comenzando las obras, el Ministerio de Fomento las paralizó porque la parcela está a un metro de la N-232. Fue «brutal el tiempo de espera, sin entender muy bien por qué y sin prisas», recuerda Pérez, quien tilda la experiencia de «un poco decepcionante», pues sabían que Fomento les iba a dar la autorización pero «hasta que no se plantaron y dieron un golpe en la mesa no lo consiguieron». Al final, «el buen o el mal funcionamiento de la administración es el que hace que las cosas fluyan o no fluyan», apunta Pérez. Ahora ya han pasado el trago y están «muy ilusionados» y, en un par de meses, comenzarán a afianzar contactos comerciales para vender sus productos en Burgos, pero también en Bilbao, «un mercado próximo e interesante».