Un grupo de Valladolid, premio semanal de El Norte Escolar Se hacen llamar 'LS Breaking News' y han hecho una cobertura especial de la celebración del 'Día del Pijama' en su centro escolar

El grupo 'LS Breaking News' del colegio de San Juan Bautista de La Salle de Valladolid, ha sido elegido segundo ganador semanal de la decimoséptima edición del concurso El Norte Escolar. Una convocatoria que cuenta con la participación de 59 grupos de escolares de diferentes localidades de la región. El certamen se extenderá hasta el 8 de febrero y, cada semana, se premia a aquellos que hayan destacado por la calidad de las noticias que han actualizado en su periódico digital.

El grupo formado por Juan Martín Domingo, Candela Velasco Alonso, Diego Villamediana De La Cal, Patricia Baticón Velasco, Álvaro Soria Arranz y María Cítores Álvarez, que cursan 2º de la ESO, han realizado un completo seguimiento al denominado 'Día del Pijama' que se celebra en el colegio. Durante esa jornada, los alumnos acuden al centro vestidos con pijama y completan un programa de actividades que pretenden sensibilizar y dar a conocer el acogimiento familiar. La cobertura informativa se realiza a través de una noticia y dos vídeo entrevistas. Los escolares preguntan sobre los detalles y objetivos de la actividad al director del colegio y a uno de sus profesores. Una forma de trasladar la noticia que se ajusta a los soportes que ahora mismo piden las personas que visitan un periódico online.

En lo que se refiere a los contenidos de esta semana en el global de los participantes, llevan al lector a diferentes lugares de la región y a diversas temáticas. En los asuntos elegidos para la redacción de contenidos se aprecia un especial interés por la quinta temporada de 'Stranger Things', la serie que tiene en vilo a medio mundo también ha sido protagonista de un gran número de noticias de los grupos participantes en el concurso.

Otra de las temáticas que centran los periódicos escolares se sitúa en la Navidad, su programación e iluminación. El deporte es otro de los aspectos coincidentes en la mayor parte de los participantes, con variedad de disciplinas y centrados tanto en el ámbito local como el nacional. El sector primario comienza a irrumpir también en las publicaciones con especial atención a enfermedades como la dermatosis nodular.

Los periódicos escolares van cogiendo forma en esta nueva edición del concurso que organiza El Norte de Castilla y cuenta con el patrocinio de Fuescyl, la Junta de Castilla y León y Renault Group.

En esta edición, además del primer premio y la edición digital más valorada, hay dos galardones especiales: al Mejor reportaje o noticia sobre el colegio de mi pueblo que busca conocer qué tiene de particular ese colegio, qué actividades o aspectos lo identifican o cómo son las personas que allí trabajan o estudian; y a la Mejor noticia sobre la movilidad sostenible que se enmarca dentro de lo que se conoce como parte de la economía circular.

