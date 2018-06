El 112 gestionó a lo largo del día 27 incidentes relacionados con abejas o avispas en la comunidad Twitter 112 de Castilla y León El servicio de emergencia ha dado algunas recomendaciones para este tipo de situaciones EL NORTE Valladolid Viernes, 15 junio 2018, 20:30

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 gestionó a lo largo del día de hoy 27 incidentes relacionados con la retirada de enjambres de abejas o avispas en Castilla y León, en los que tuvieron que intervenir bomberos, agentes de la Guardia Civil o efectivos de la Policía Municipal.

Desde el 112 se recomienda no intentar matar o espantar a estos insectos cuando se posen sobre alguna parte del cuerpo y sí realizar movimientos lentos hasta que se aleje. No caminar descalzo por huertos en floración o campos de trébol, usar ropa de colores pocos llamativos y no utilizar perfume cuando se sale al campo, son algunos consejos que se ofrecen desde el Servicio de Emergencia de Castilla y León, según se recoge en su cuenta de Twitter.