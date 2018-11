Fernández Mañueco pide al electorado de centro-derecha aglutinarse en el PP Alfonso Fernández Mañueco, este jueves en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla y León. El presidente autonómico de los populares marca los ejes de la precampaña reivindicando el ideario conservador ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 8 noviembre 2018, 21:40

La amenaza del PP se llama Ciudadanos y, en los últimos meses, Vox. La fuga de votos por el centro-derecha y extrema-derecha puede dañar gravemente a un partido que gobierna en Castilla y León desde 1987, pero que ya perdió la mullida mayoría absoluta en las elecciones de 2015. Ante los nuevos tiempos que se avecinan, el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, marcó este jueves las líneas maestras de su formación con vistas a la triple cita electoral del próximo 26 de mayo (comicios locales, autonómicos y europeos) con una apelación directa a sus potenciales votantes.

«Me dirijo especialmente al electorado del centro y de la derecha de Castilla y León. Que no renuncien a gobernar, que no dispersen su voto. Que los que quieran que gobierne el Partido Popular, voten al Partido Popular. Esa es la única opción del centro y de la derecha en Castilla y León», apuntó Mañueco durante la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico, celebrado en Valladolid.

El próximo candidato del PP a presidir la Junta de Castilla y León contrapuso el programa popular con la «opción de una izquierda que no es creíble». «Lo vemos en el Gobierno de España, con una coalición de socialistas, comunistas, populistas, separatistas y amigos de los terroristas», deslizó.

Alfonso Fernández Mañueco calificó a su formación como «el partido de las clases medias y de las capas moderadas» y recurrió a un discurso plagado de apelaciones al ideario conservador. El PP de Castilla y León es, según declaró Mañueco, «el partido de los que apuestan por la vida y la libertad»; «de los que se sienten orgullosos de la Transición y la Constitución»; «de las personas que creen en el derecho de vivir donde quieran»; «de los que piensan que lo que pasa en Cataluña es un intento de golpe de Estado que hay que combatir con el 155»; y «de los que tienen su corazón al lado de las víctimas del terrorismo».

Para lograr la victoria en los comicios de mayo, Alfonso Fernández Mañueco pidió a los diferentes candidatos populares «trabajar en equipo», «dar la cara por el partido» y «pisar la calle». «Tenemos que convencer a todas aquellas personas que a lo largo de las últimas elecciones confiaron en las siglas del Partido Popular. El nuevo PP está aquí, con el liderazgo de nuestro flamante presidente nacional, Pablo Casado. Conservamos las esencias, pero tenemos ideas renovadas», sostuvo.

Alfonso Fernández Mañueco ha nombrado un comité de campaña de 18 personas que encabeza Francisco Vázquez como director y que cuenta con nombres como los de Silvia Clemente (responsable del programa electoral), Carlos Fernández Carriedo (responsable de balances y foros) o Raúl de la Hoz (responsable de comunicación).

Mañueco defendió que el Partido Popular ha liderado el progreso de Castilla y León y citó entre los ejemplos «la multiplicación por cuatro del PIB», la triplicación «del número de mujeres que se titulan cada año», el incremento del «gasto sanitario por habitante en un 80% en 15 años» y el «aumento de la esperanza de vida» («de 75 a 84 años, equiparada con la de Japón»).

Sin embargo, a juicio de Mañueco, «el retroceso es posible» si Castilla y León se decanta por un cambio de gobierno que no garantice las políticas populares. Por eso, apuesta por ganar la cita de electoral de mayo y, en el plano nacional, «llegar a La Moncloa lo antes posible con Pablo Casado como presidente».