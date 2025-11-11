Familia prevé una inversión en Dependencia de 1.006 millones, el 12,8% más que en 2024 Blanco anuncia un aumento del 13,8% de las partidas para impulsar el envejecimiento saludable y la lucha contra la soledad no deseada

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025

La inversión en Dependencia en 2026 superará los 1.006 millones de euros, un 12,8% más que este año, lo que supone un gasto diario de tres millones, según afirmó este martes la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante su comparecencia en las Cortes para explicar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 en lo relativo a su Consejería, intervención en la que recalcó que los últimos informes independientes sitúan a Castilla y León como la comunidad que mejor gestiona la Dependencia en España.

En este sentido, indicó que se atienden a 127.957 personas con 180.623 prestaciones, lo que supone 19.275 dependientes más que al inicio de legislatura, un 17,73% a mayores. Además, recalcó que Castilla y León es la comunidad con menor número de personas beneficiarias con derecho a prestación pendientes de resolución, después de lograr reducir el plazo de reconocimiento del derecho a dos meses, en lugar de los seis del resto de España.

Al mismo tiempo, también destacó que Castilla y León es la única comunidad que «prácticamente no tiene lista de espera», ya que solo un 0,16% de las personas con derecho reconocido se encuentran sin resolución, frente al 6,62% nacional, a la vez que puso en valor que la comunidad encabeza la creación de empleo vinculada a la Dependencia con cerca de 40.000 empleos, el 11,2% del empleo generado en el país.

A su vez, Blanco explicó que los presupuestos apuestan por el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y contará para 2026 con 352 millones de euros, un 13,8% más. Así, indicó que en línea de la Estrategia de Cuidados de Larga Duración y Fomento del Envejecimiento Activo y Saludable 2025-2027, se potenciará el envejecimiento saludable y activo y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

Para ello, se reforzará las actividades de envejecimiento activo del Club de los 60, del Programa Interuniversitario de la Experiencia y se incrementarán las ayudas para el fomento de las asociaciones de mayores, apoyando a más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas.

Sobre la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social, también anunció que el próximo año se pondrá en marcha la actividad 'Espacios de Encuentro' para apoyar a las personas con especiales dificultades. También apuntó que la garantía de la atención en el propio hogar de las personas mayores, dependientes y con discapacidad es prioritaria para la Junta, que sigue impulsando servicios como la Teleasistencia, que en 2026 contará con 15,2 millones de euros, un 270% más que en 2021 o programas como 'A gusto en casa', que triplica el presupuesto hasta los 12 millones de euros e 'INTecum', mediante el cual se ha atendido a 3.157 personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal y al que se destinarán cinco millones.

Además, anunció una partida de 10 millones para mejorar la accesibilidad de los hogares de las personas mayores, como la sustitución de bañeras por platos de ducha, informa de todo ello Ical.