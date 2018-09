«Estamos estancados en neurociencias cuando deberíamos de ser punteros» El doctor Juan Francisco Arenillas.. / Henar Sastre Los especialistas reclaman más neurólogos, un plan del alzhéimer y más investigación ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 21 septiembre 2018, 08:18

«Escasa investigación en enfermedades neurodegenerativas, muy lejos de Europa en una comunidad que debería ser referencia por su alto envejecimiento.Estancados en neurociencias, donde deberíamos ser punteros y nos faltan recursos». El que habla así de claro es el doctor Juan Francisco Arenillas, jefe de servicio de Neurología del Clínico de Valladolid y próximo presidente de la sociedad científica de la especialidad regional. Después de Andalucía, «Castilla y León es la comunidad peor dotada en neurólogos, nuestra ratio es de 3,2 por cien mil habitantes cuando debería ser de más del doble. Estamos al nivel de los países subdesarrollados y, además, hay una clara ausencia de especialización dentro del área. No puedes investigar alzhéimer, parkinson, ictus... hay que concentrarse en algo para ser muy bueno sin perder que haya especialistas más generalistas. Estoy cansado de ver profesionales con mucho talento y ganas que se nos van por falta de estas expectativas. Y como no investigamos, no captamos fondos europeos y todo va dirigido solo a la asistencia... Hay un claro déficit de planificación. Me preocupa mucho porque se forma, hay mucho esfuerzo y luego no revierte aquí. El sistema no está orientado para generar conocimiento, derrocha el talento. Hay que decirlo». Y ello en una comunidad con unos cien mil enfermos solo de alzhéimer, más del 7% de los mayores de 65 años.

Reclama medios y equipos y destaca la consulta de demencias con profesionales com o Esther Rojo y Blanca Martínez; pero indica que faltan recursos y voluntad.

El doctor Arenillas explica, en cuanto al alzhéimer en concreto, que «efectivamente no se puede curar, ni siquiera parar, pero sí ralentizar» y destaca que hay en investigación fármacos que actúan en diversos frentes y que será necesario el multitratamiento para lograr efectividad. «Sería muy importante detectarlo muy precozmente. Pero hay cosas que sí sabemos con las enfermedades neurodegenerativas. En primer lugar, los fármacos sí hacen, hay un enlentecimiento y estudios con placebos demuestran que, sobre todo en fases iniciales, vuelven incluso a 'ser ellos'. No se detiene, es como sintomático, estamos comprando tiempo; pero es efectivo y también lo son en este sentido las terapias cognitivas. Seguro que tratarlos mitiga la patología y no se debe caer en el nihilismo médico de aquello de 'No hay nada, no va a funcionar' porque así es más fácil eludir responsabilidades».