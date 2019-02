Castilla y León Equo llega a un preacuerdo para concurrir con Podemos el 26-M aunque no esté IU Jorge Casas, coportavoz de Equo en Castilla y León. / Antonio de Torre El partido verde someterá la propuesta a la votación de sus afiliados ARTURO POSADA Valladolid Martes, 19 febrero 2019, 12:52

Equo cambiará de aliado en las autonómicas del 26-M en Castilla y León si finalmente Izquierda Unida y Podemos concurren por separado. El partido verde ya ha llegado a un acuerdo con Podemos, según avanzó ayer Pablo Fernández, coordinador general de la formación morada en Castilla y León, y confirmó posteriormente Jorge Casas, coportavoz regional de Equo. «Cada vez soy más pesimista para alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida, aunque sí creo que podremos lograrlo con una formación como Equo, a la que damos preponderancia», apuntó Fernández. «Estamos trabajando en ello y nos reunimos periódicamente. Tenemos que someter la propuesta de Podemos a nuestra afiliación. Lo haremos la próxima semana o la que viene», confirmó Casas. En las pasadas elecciones autonómicas de 2015, Equo concurrió con IU.

Equo trabaja para limar las diferencias entre Podemos e Izquierda Unida en Castilla y León y alcanzar un acuerdo que permita una lista conjunta entre las tres formaciones. Las primarias abiertas conjuntas que propone José Sarrión, coordinador general de IU en la comunidad, dividen a las formaciones. «Desde Equo nos parece una opción interesante, pero el acuerdo marco estatal formado por las tres organizaciones deja claro que no se harán esas primarias conjuntas. Respetamos ese acuerdo estatal. No es que pensemos que las primarias conjuntas no sean correctas, pero tienen una dificultad logística y económica. Por eso se decidió que cada uno celebrara primarias en su partido y luego confluir todos en unas listas lo más justas posibles».

Podemos se ha dirigido a Equo para alcanzar el acuerdo, pero no así IU, según explica Jorge Casas. «Estamos a la espera. Les remitimos una carta la pasada semana, convocándoles a una reunión, pero no hemos recibido respuesta. Vamos a seguir intentando hasta el último minuto que seamos los tres los que vayamos juntos, porque es lo que han votado las afiliaciones de los tres partidos mayoritariamente».

Desde Podemos, Pablo Fernández recuerda que su formación aboga por «lo mismo que plantea IU a nivel estatal. El señor Alberto Garzón [coordinador federal de IU] debería preguntar a IU Castilla y León por qué se sale del marco nacional».