Un enfermo de gripe cuesta 6.500 euros en el hospital, once veces más que si solo es atendido en el centro de salud Laboratorio de Gripe del Hospital Clínico de Valladolid. / Henar Sastre La Consejería de Sanidad prevé iniciar la campaña de inmunización el lunes 28 de octubre para 620.000 castellanos y leoneses ANA SANTIAGO Valladolid Miércoles, 16 octubre 2019, 07:17

Vuelve cada invierno y este no será una excepción. La gripe llegará como cada año y al menos unas dos semanas antes, que es el tiempo que se precisa para producir anticuerpos, la dosis antigripal facilitará la mejor medida para prevenirla. Los especialistas repiten una y otra vez las claras ventajas de vacunarse, para cualquiera sin necesidad de ser población de riesgo o mayor, y los prácticamente nulos inconvenientes. Aún así, la cobertura vacunal sigue siendo insuficiente, esperimentando un retroceso incluso en Castilla y León donde siempre ha sido buena, y muchos sanitarios y personal que cuidan de ancianos o personas con discapacidad especialmente vulnerables siguen sin inmunizarse para evitar contagiar a sus pacientes.

El coste económico es alto. Un enfermo que precisa ingreso en el hospital supone unos 6.500 euros para el sistema, que se incrementan cuando el paciente requiere ser atendido en servicios de críticos y solo 600, si el tratamiento es ambulatorio. Y ello sin considerar el coste laboral. Son datos del Centro Nacional de Gripe del Hospital Clínico de Valladolid.

Según explica el doctor José María Eiros Bouza, nuevo director del mismo, «hasta donde somos capaces de revisar y durante las doce últimas temporadas, en España cada año los sistemas de salud de las comunidades atienden unos 950.000 casos de gripe confirmada virológicamente. Lo cual supone que, en temporada gripal media, ocurren 2.069 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque se suele afirmar que no existen dos temporadas iguales y con ser muchos de ellos relativamente fáciles de manejar en al ámbito de la comunidad, una proporción variable de casos exigen atención hospitalaria y dentro de ellos algunos por su gravedad ingreso en las unidades de cuidados intensivos».

Explica, en cuanto a la incipiente temporada gripal, que «todavía es muy pronto para saber cómo va a venir y, además, la gripe puede comportarse de las formas más variadas y sorprender. De momento, la actividad gripal está en niveles basales de intensidad al inicio de la temporada 2019-2020. Y en el hemisferio sur ha sido moderada, con la excepción de Chile, donde se observó una segunda onda de actividad gripal con predominio de virus B. La mayoría de detectados a nivel global son del tipo A y en la intertemporada en nuestro continente europeo de los virus A subtipados, el 81% fueron A(H3N2). Durante la primera semana de cada año, la tasa global de incidencia de gripe es de 5,1 casos por 100.000 habitantes y en nuestro medio no se han notificado detecciones de virus de la gripe procedentes del sistema centinela. Circulan a niveles bajos otros virus respiratorios que se detectan habitualmente en los servicios de microbiología de nuestros hospitales, donde las doctoras Rojo y Domínguez-Gil y sus técnicos realizan una labor muy meritoria, y para la que siempre reclamamos recursos de cara a la nueva temporada de actividad gripal», precisa este especialista en Microbiología.

La antigripal contará con dosis tetravalentes más eficaces al incluir cuatro cepas diferentes

Sanidad ha adquirido 620.000 dosis de vacuna contra la gripe para este año, con un coste de 3,1 millones. Dos tipos de vacunas para atender a los mayores de 65 años y para el colectivo de entre 60 y 64 años y los grupos de riesgo. La campaña antigripal comenzará, si no hay cambios de última hora, el lunes 28 de este mes; aunque todavía Sanidad no lo ha anunciado oficialmente. Las recomendaciones del Ministerio de Sanidad indican su iniciación desde la tercera semana del mes de octubre a la primera del de noviembre; alguna comunidad ya ha comenzado.

En concreto, la Junta ha comprado 420.000 dosis de la vacuna adyuvante o virosómica inactivada, dirigida a la población mayor de 65 años y diseñada para mejorar la respuesta inmunológica ante la gripe de este grupo. Asimismo, otras 200.000 vacunas tetravalentes adyuvantes, frente a cuatro cepas virales, para su distribución en personas de entre 60 y 64 años inclusive, en grupos de riesgo sanitario por patologías previas y en colectivos de riesgo social, bien por su trabajo para la colectividad o por la posible transmisión de la enfermedad a población de riesgo.

Mejorar las coberturas de los sanitarios y recuperar las de los mayores de 65 años Lograr una amplia cobertura vacunal entre el personal sanitario es uno de los principales objetivos de las últimas campañas antigripales, junto a potenciar esta protección entre las embarazadas y la población diana habitual. Entre los médicos y enfermeros, las mejores cifras las recoge la Gerencia de Emergencias con un alto porcentaje del 55,59% en la última campaña y también en Atención Primaria aumenta la concienciación al 38,87%. El peor dato lo registra Especializada, del 32,41%. El objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad para la próxima cita antigripal es de alcanzar en estos colectivos el 40%. La otra meta fundamental es la de «superar una cobertura de vacunación del 65% en el grupo de edad mayor o igual a 65 años». La OMS recomienda aún más, al 75%, tanto en los mayores de 65 años como en la población con patología crónica de riesgo. La cobertura entre los mayores volvió a descender el pasado año, incluso entre los que viven en centros residenciales donde la programación de esta actividad preventiva está muy protocolizada. Comparado con hace un decenio el descenso es del 16%. Ya solo entre la última campaña antigripal y la anterior hay decrecimientos en estos grupos. En los mayores de 65 años se pasa del 62,04% al 61,11% y, de entre ellos, el tramo por encima de los 75 años registra una bajada del 72,20% al 71,85% y llega a perderse un punto en el grupo por encima de los 60, al descender del 54,81% al 53,83%.

A este respecto, destaca el doctor Eiros que «esta tetravalente es una vacuna con especial cobertura dado que protege contra cuatro, y no tres como antes, cepas gripales al incluir el cuarto linaje de la B». Así, además de los dos de la influenza A (H1N1) y la A (H3N2), se incluye un virus linaje B/Victoria y la B/Yamagata. «Mayor espectro y también novedades en la fabricación de vacunas. Una de las mejoras tecnológicas en algunas producciones es el cultivo celular frente al cultivo en huevo de gallina tradicional porque se asemeja más al sistema humano», precisa.

Mascarillas protectoras

En cuanto a otras medidas como las anunciadas por el servicio de salud vasco, Osakidetza, que ofrecerá mascarillas en las urgencias de ambulatorios y hospitales para prevenir la transmisión, el doctor Eiros indica que «las medidas que fomentan la distancia entre los enfermos y los sanos, el evitar toserle a alguien encima... barreras de transmisión en definitiva reducen el contagio. El ponerse mascarillas no forma parte de nuestra cultura y nos extraña pero realmente es efectiva para frenar la transmisión. Depende también de la carga de la infección y si hubiera una pandemia podría implantarse tal medida».

Otro aspecto que apunta el director del Centro Nacional de la Gripe de Valladolid es la conveniencia de evaluar la efectividad en cuanto a rentabilidad de utilizar frente al virus fármacos inhibidor de la neuraminidasa que reducen la duración de la enfermedad e, incluso, la previene en el sentido «de que su mecanismo es el de que el virus infecta la célula; pero no sale de ahí. Lo lógico sería usarlos para evitar complicaciones e ingresos o en cierta población, pero sería interesante hacer estudios de evaluación económica para valorar su uso», indica este experto.

José María Eiros también apunta a la importancia de trabajar e investigar el tema de la gripe en colaboración con los veterinarios y no como una enfermedad humana asilada. «El reto es aproximar los conocimientos, puesto que la gripe no deja de ser una enfermedad zoonótica que puede transmitirse entre animales y seres humanos, en particular aves y cerdos».