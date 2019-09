Dejar a los hijos solos en casa: cuándo y cómo Los expertos recomiendan afrontar esta responsabilidad para el menor a partir de los 10 años y de manera progresiva J. ASUA Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:16

Es una pregunta que cualquier padre y madre se hace en un momento dado: ¿a qué edad puedo dejar a mis hijos solos en casa? Depende de la madurez y la situación evolutiva del menor, cada uno es un mundo, pero los expertos aportan algunas pautas básicas para que este proceso, que debe ser progresivo, fructifique con éxito. La doctora en Psicología Clínica Inés González Carballo, especialista Infanto-Juvenil, apunta que antes de los diez años no es conveniente, porque es complicado que estén preparados para afrontar esa responsabilidad.

Así, habría dos bloques de riesgos que tendrían que estar superados. Por un lado, los domésticos y, por otro, los del plano emocional. Por debajo de los diez años, puede que aún no sean conscientes de las consecuencias que puede tener, por ejemplo, manipular un producto tóxico o asomarse a una ventana. En el plano emocional, además, quedarse solo en casa puede suponer una situación traumática, que pueden vivir con angustia o como un abandono.

«Lo básico es que se haga de una manera progresiva, que los padres vayan viendo que el niño o la niña gozan de cierta autonomía; por ejemplo que puedan estar solos en su habitación sin reclamar la presencia de adultos o que cuando estén en casa de los abuelos o de unos amigos se sientan a gusto y no necesiten el contacto con los progenitores», subraya.

Lo importante, apunta González Carballo, es hacerlo poco a poco. Los padres pueden empezar bajando a realizar a un recado, siempre localizados por el teléfono, explica esta experta, quien considera fundamental no incumplir esos tiempos para que el pequeño no se angustie. «Si se están encontrando bien, no van a reclamar nuestra presencia». A partir de ahí, se podrían ir aumentando los tiempos, pero, ojo, siempre de acuerdo con la autonomía del menor y con información compartida en él.

Sin infundir miedos

La psicóloga destaca la necesidad de ofrecer al niño o a la niña una serie de normas básicas de seguridad sobre lo que pueden o no pueden hacer, pero «sin atemorizarles para que no cojan miedo». En este sentido, acota que las primeras experiencias tampoco deben coincidir con esa etapa en la que el niño saca a relucir sus «miedos evolutivos», por ejemplo a la oscuridad.

La doctora en Psicología Clínica Inés González Carballo. / I. G. ¿Y cuándo los dejamos salir solos? El mismo proceso, de hecho está vinculado, se debe seguir a la hora de dejar que el pequeño pueda salir solo a la calle. Primero habría que empezar por los «territorios conocidos»: bajar a la parcela a jugar, a tirar la basura o ir a por el pan, siempre con una pautas de seguridad claras, que han debido ser repasadas e incluso con el acompañamiento de un adulto con anterioridad. Este tipo de salidas se recomiendan a partir de los 12 años. Podría ser antes, si el niño o la niña responden bien en su grado de autonomía y responsabilidad. A partir de ahí se puede ir prolongando ese camino y es a los 13-14 años cuando los expertos dan por hecho que un menor puede moverse solo por la calle y con su grupo de amigos. Ojo, siempre con esas recomendaciones de base, como no contactar con extraños, tener posibilidad de comunicación en todo momento con los padres o frecuentar lugares en que haya público. Aquí tampoco conviene atemorizar a los ya preadolescentes. Los planes deben ir acordes con la edad y aquí entra el sentido común de los progenitores y la educación. Matiza la doctora que es importante respetar los tiempos de los chavales y no forzarles a salir porque el resto lo haga. Cada uno tiene sus ritmos y es fundamental conocerlos y no presionar porque el desarrollo de cada chaval es diferente.

Así, mantener contacto por teléfono cada cierto tiempo, ofrecerle pautas de seguridad (no asomarse a terrazas ni balcones, evitar manipular la cocina o electrodomésticos, etc.), dejarle haciendo tareas propias del menor -deberes, jugando o viendo algo en la tele- son consejos a seguir. Establecer una lista con estos preceptos, incluidos contactos de familia, vecinos o servicios de emergencia y repasarla juntos es una buen método para que al menor le quede claro cómo actuar en cada caso.

La doctora califica este proceso como el de una escalera en la que, a medida que la edad aumenta, se pueden ir incrementando los tiempos en los que los menores se pueden quedar más tiempo solos en casa porque tienen y acumulan más experiencia para reaccionar. Inés González Carballo matiza a que a los niños no hay que dejarles al cargo responsabilidades que trasciendan de su capacidad, como cuidar de un hermano menor o hacerse cargo de la comida. Debe vivirse como una experiencia positiva que refuerce la autoestima del pequeño.

Tanto a la hora de dejarlos solos en casa o de empezar a darles alas para que salgan del territorio de confort de la casa, la experta reconoce que hay miedos por parte de los padres, que se deben ir superando con el tiempo. «Algo de inquietud siempre va a haber y es bueno que la haya», recalca, al tiempo que matiza, eso sí, que es un camino que todos hemos recorrido y que nuestros hijos deben completar, siempre con supervisión y buena comunicación entre ambas partes.