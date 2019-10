La nueva vacuna frente a la meningitis: plazos y dudas

La vacuna frente al meningococo B, desde junio en el calendario

El meningococo, recuerdan en la Asociación Española de Pediatría, es una bacteria que produce infecciones graves, sobre todo meningitis (inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal) y sepsis (infección generalizada), que pueden provocar importantes secuelas e incluso la muerte.

Los niños pequeños y los adolescentes son los que están más expuestos a la enfermedad, de ahí la necesidad de vacunar a edades tempranas de los diferentes serogrupos. Se han identificado doce, pero solo la mitad (A, B, C, W, X e Y) pueden causar epidemias.

Meningococo A. La incidencia es casi inexistente en nuestro país, pero arrasa en países de África. En Castilla y León se vacuna a los 12 meses y a los 12 años (se incluye en la tetravalente protagonista de este reportaje).

Meningococo B. Según los últimos datos de 2017-2018, el 40% de las meningitis registradas en el país (142 casos) son causadas por este serogrupo. Desde el 1 de junio de este año se ha incluido en el calendario vacunal de la región, con tres dosis de Bexsero que se inician a los 3 meses y continúan a los 5 y 12 meses.

Meningococo C. España fue el segundo país de Europa en introducir en calendario vacunal al meningococo C en el año 1999. En Castilla y León está pautada a los 4 meses (como vacuna independiente) y a los 12 meses y 12 años en la tetravalente. La incidencia del serogrupo C ha aumentado en los últimos años: de 15 casos y tasa de 0,03 por cada 100.000 personas en 2013-2014 a 40 casos y tasa de 0,09 en 2017-2018

Meningococo W e Y. Son las nuevas familias. Se vacuna a los 12 meses y a los 12 años. La incidencia del serogrupo W se ha incrementado de 3 casos y tasa de 0,01 en 2013-2014 a 48 casos y tasa de 0,1 en 2017-2018. También la incidencia del serogrupo Y ha aumentado, pasando de 5 casos y tasa de 0,01 en 2013-2014, a 37 casos y tasa de 0,08 en 2017-2018.