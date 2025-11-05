Un empresario afirma que Villanueva en persona le sugirió que recurriese a socios eólicos locales Gregorio Álvarez, del Grupo Ibereólica, asegura que después de construir tres parques en solitario todos sus proyectos se bloquearon

El empresario zamorano Gregorio Álvarez, presidente y fundador del Grupo Ibereólica, reconoció este miércoles que fue el propio exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, con quien mantuvo dos reuniones, quien le recomendó acudir a socios locales para poder desarrollar sus proyectos de parques eólicos. Álvarez, que declaró como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid por el denominado caso de la 'trama eólica', aseguró que hasta el año 2003 sus proyectos eólicos de la provincia de Zamora se tramitaron con «diligencia», lo que le permitió poner en marcha tres parques con una potencia global de 150 megavatios.

No obstante, este empresario, que el pasado año recibió el premio Zamorano Ilustre, galardón convocado por la Fundación Caja Rural de Zamora, reconoció que, a partir de 2003 todos sus proyectos, incluidos los que tenía en otra provincia, fueron «paralizados radicalmente». Ante esta situación y aprovechando su amistad con Pedro José Ballvé, entonces presidente de Campofrío, le pidió que mediara con Tomás Villanueva y que le concertara una reunión.

Como zamorano «comprometido con la provincia», dijo no entender por qué le conminaban a buscar «socios locales»

Álvarez también afirmó que mantuvo dos reuniones con Villanueva en las que el consejero le explicó que había muchos proyectos que se estaban intentando meter en planificación, a la vez que le aconsejó contar con socios locales. En este sentido, indicó que nunca llegó a entender esta sugerencia dado que él era zamorano y ya había demostrado su compromiso con la provincia con la construcción de tres parques.

Añadió que fueron los responsables del Ente Regional de la Energía (EREN) y el director general de Energía y Minas, en concreto Tomás Ciria y Ricardo González Mantero, quienes le propusieron como socios locales a Collosa y a una empresa participada por Arranz Acinas y el Grupo Antolín. «Sin lugar a dudas, y aunque no los necesitaba, se me forzó a tener socios locales», se lamentó Álvarez.

También confirmó que aunque nunca se entrevistó con el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, los responsables del EREN le trasladaron que era «quien repartía el bacalao».

Finalmente, explicó que después de no entenderse con Collosa, llegó a un acuerdo con Arranz Acinas y el Grupo Antolín, pero finalmente no logró ninguna autorización más, a pesar de tener comprados varios aerogeneradores, que se llevó a Chile.