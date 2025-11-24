Dos provincias de Castilla y León, en alerta amarilla por fuertes vientos La estación de esquí de La Pinilla alcanzó rachas de 91 kilómetros por hora durante la madrugada de este lunes

Dos viandantes se protegen de la lluvia y el fuerte viento en una imagen de archivo.

E. N. Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:37

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos desde la madrugada de este lunes avisos amarillos en el norte de las provincias de Burgos y Soria por vientos que pueden alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora.

Según refiere la Aemet en su predicción para los próximos tres días, consultada por Ical, el norte de la provincia de Burgos permanecerá con el aviso amarillo hasta las 12:59 horas de este lunes mientras que la Sierra Ibérica en Soria mantendrá el aviso por viento hasta las 15:59 horas.

Asimismo, durante la madrugada de este lunes se han registrado fuertes rachas de viento, por encima de los 80 kilómetros por hora, en dos puntos de la geografía de Castilla y León.

En concreto, se trata de la estación de esquí de La Pinilla, en la provincia de Segovia, donde se alcanzaron los 91 kilómetros por hora a las 00:40 horas, y la localidad abulense de Muñotello, cuya estación de observación marcó, a las 3:30 horas, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.