El desempleo baja hasta las 100.500 personas en el tercer trimestre

Castilla y León registró en el tercer trimestre del año una importante caída del número de desempleados, del 6,6%, con 7.000 parados menos en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que deja la cifra total en 100.500 personas. Esta reducción contrasta con la rebaja nacional, ligeramente menos pronunciada, que fue del 5,1%, con 140.000 personas menos, hasta los 2,61 millones de parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por la Agencia Ical.

En comparación con el segundo trimestre de este año, el desempleo bajó un 3,7% en Castilla y León, al restar 3.600 parados, mientras en el conjunto del país, el descenso fue del 2,35%, con 60.100 trabajadores menos sin empleo. Con estas cifras, la tasa de paro en la comunidad se sitúa en el 8,68%, casi dos puntos menos que la media nacional (10,45%) y seis décimas por debajo de hace un año.

Si se analizan los datos absolutos por autonomías, el desempleo experimentó en relación al tercer trimestre de 2024 la mayor bajada en Madrid (-59.900), pero en términos relativos fue en La Rioja, con una caída del 21,3%. Sin embargo, el mayor incremento se produjo en Canarias (4.400 más) y, en porcentaje, en Murcia, con un 10,4% más. Además, Islas Baleares (5,77%) registró la tasa de paro más baja este trimestre, mientras Andalucía (15,27%) anotó la más elevada.

Por lo que respecta a la ocupación, se elevó entre julio y septiembre en Castilla y León en 13.200 personas, es decir, un 1,2% más en términos interanuales, y en 9.900 en términos intertrimestrales, un 0,9%, con lo que cifra global se sitúa ligeramente por encima del millón de ocupados (1.057.000 personas). En este caso, los ocupados en España se cerraron en 22.387.100 personas, 564.100 más que en el tercer trimestre de 2023 (un 1,2% más), y 118.400 por encima de la cifra del segundo trimestre de este años (0,5%).

En cuanto a los activos, Castilla y León ganó en el último año 6.100, un 0,5% más, hasta 1,15 millones. En España, con 25 millones, el incremento fue de 423.200 personas (1,7%). Con respecto al pasado trimestre, Castilla y León obtuvo 13.500 activos más, un 1,1%, mientras que España aumentó un 0,7% (178.500 más). Por su parte, la tasa de actividad se situó en Castilla y León en 54,95% (59,3 en España), la tercera más baja del país, solo por detrás de Asturias (52,4%) y Galicia (53,7%). La comunidad con una mayor tasa de ocupación fue Baleares (66,7%).

Evolución provincial

Por lo que respecta a la evolución interanual del paro, creció en cuatro provincias. Así, lo hizo un 53,8% en Soria, hasta los 4.000 desempleados, con 1.400 personas más; un 17,7% en Palencia, con 800 personas más en paro, hasta totalizar 5.300; un 12,9% más en Burgos, con 1.500 parados más, hasta un global de 13.100; y un 9,1 en Valladolid, con 2.200 más, hasta 26.300.

Por contra, cayó el 39,5% en Ávila, con 3.400 menos (hasta los 5.200); un 32,6% en Salamanca, con 6.000 parados menos (12.400 en total); en Palencia, un 28%, con 3.200 menos (hasta los 8.200); en Segovia, un 2,2,%, con 100 menos (4.300 en total); y en León, con un 1,3% de descenso, 300 personas menos (21.700 parados).

En relación al segundo trimestre de este año, el desempleo se redujo en cuatro provincias. Concretamente en Ávila, un 39,5%, con 3.400 menos; en Segovia, un 15,6%, con 800 menos; un 13,2% en Burgos, con 2.000 menos; y un 10,8% en Salamanca, con 1.500 menos. En el lado opuesto, el paro subió en la variación intertrimestral en Soria, un 37,9% (1.100 más), un 20,6% en Valladolid (4.500 personas más); un 20,5% en León (3.700 más), un 17,7% de incremento en Palencia (800 más), y un 17,1% más en Zamora (1.200 más). Con estas cifras, la tasa de paro se situó en el 10,95 en León y el 10,34 en Zamora. A un dígito lo hacen Valladolid (9,74), Soria (8,54), Salamanca (7,82), Burgos (7,32), Palencia (7,23), Ávila (7,08) y Segovia (5,46).

Por su parte, el número de activos disminuyó, en términos interanuales, un 5,3% en Ávila, hasta los 73.000; un 3,5% en Palencia, con 73.000; un 3% en Zamora, con 79.500; un 0,3% en León, hasta 197.700; y un 0,05% en Burgos, hasta 179.400 activos. Por contra, aumentaron un 3,5% en Soria, hasta totalizar 47.200 activos; un 3,3 en Valladolid, con 269.800; un 2,8% en Salamanca, con 159.100; y un 1,6% en Segovia, hasta los 79.500.

Finalmente, en relación a los ocupados disminuyeron en cuatro provincias, con caídas del 4,9% en Palencia (hasta los 67.700); del 1% en Ávila (67.800); del 0,9% en Burgos (166.200); y del 0,2% en León (176.000 ocupados). Al contrario, subieron un 7,6% en Salamanca (con un total de 146.700), en Valladolid, un 2,7 (243.600); en Segovia, un 1,6% (75.100); en Zamora, un 1,1% (71.300); y en Soria, un 0,4% (43.200 personas).