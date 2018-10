La DGT desarrolla esta semana en Castilla y León una nueva campaña sobre uso del cinturón La policía hace un control en la carretera de Rueda y comprueba la utilización del cinturón de seguridad en una campaña anterior. / El Norte En 2017 fallecieron 27 personas en accidentes de tráfico por no llevar abrochado el cinturón de seguridad EL NORTE Valladolid Miércoles, 3 octubre 2018, 13:40

La Dirección General de Tráfico desarrolla esta semana en Castilla y León, entre el 1 y el 7 de octubre, una nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI) en vías urbanas e interurbanas, dispositivos cuyo no uso provocaron en 2017 en la Comunidad un total de 27 muertes.

Esta campaña se suma a su vez a la organizada por TISPOL, la policía europea de Seguridad Vial, que dentro del espacio de la Unión Europea quiere incidir en la importancia básica de estos sistemas de retención

El objetivo es que todos los ocupantes de los vehículos, adultos o menores, que viajen atrás o en asientos delanteros, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, con independencia de la carretera por la que viajen, según informan fuentes de la DGT.

La idea clave es inculcar la enorme eficacia que tienen estos sistemas de retención, tanto en adultos como en menores. Además de que su uso es obligatorio, hay numerosos estudios científicos que han demostrado su efectividad pues reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

Según el director general de tráfico, Pere Navarro, «el cinturón sigue siendo, a día de hoy, el dispositivo individual de seguridad más efectivo en los vehículos. La DGT pretende, con este tipo de campañas, concienciar de la importancia de su uso, tanto en adultos como en menores, en asientos delanteros o traseros, en vías urbanas o interurbanas, en trayectos largos o cortos. El cinturón y el SRI, siempre. No hay opción».

En Castilla y León, en 2017 último año con datos consolidados, el 23% (21) de los fallecidos mayores de 12 años usuarios de turismo y furgoneta no utilizaba el cinturón de seguridad en vía interurbana. En el caso de las vías urbanas, dicho porcentaje se elevó, en concreto a 3 de los 6 fallecidos no lo llevaban puesto. Tres fallecidos menores de 12 años no hacían uso del sistema de retención infantil en vías interurbanas.

Resulta preocupante el retroceso experimentado respecto a 2016, pues el número de fallecidos que no hacía uso de cinturón de seguridad o sistema de retención infantil ha pasado de 19 a 27.

Respecto a los heridos hospitalizados por accidente, el 13% no lo llevaba puesto en el momento del accidente en el caso de las vías interurbanas y el 18% en los accidentes ocurridos en urbanas.

Durante la campaña, a la vigilancia que realizan los agentes de la Agrupación de Tráfico, se suman las cámaras instaladas en la carretera y desde el aire los helicópteros de la DGT.