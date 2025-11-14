El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fiesta de la Salchicha de Zaratán, una de las declaradas de interés turístico regional. Carlos Espeso

Declaradas de interés turístico regional una decena de nuevas fiestas de Castilla y León

En la provincia de Valladolid se encuentran el Día de Roma de Becilla de Valderaduey, la Fiesta de la Salchicha de Zaratán y la Trovada de Habaneras de Mayorga

E. N.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:29

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró con la figura de interés turístico regional una decena de nuevas fiestas de la comunidad de varios sectores, que van desde la gastronomía, a la costumbre y la tradición, según una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, declara tres en la provincia de Valladolid, el Día de Roma, de Becilla de Valderaduey, la Fiesta de la Salchicha de Zaratán y la Trovada de Habaneras de Mayorga; dos de León, el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón. Fresno de la Vega.

Además, ha declarado otras dos de Soria, Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la Fiesta del Traslado del Arca (entre Almarza y San Andrés); así como los Carnavales de Piedralaves (Ávila), los Cencerrones de Abejera, en Riofrío de Aliste (Zamora) y la Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

