El curso escolar 2018-2019 se inicia con 795 alumnos más en Castilla y León
Miércoles, 5 septiembre 2018

El consejero de Educación, Fernando Rey, destacó este miércoles en la presentación del curso escolar 2018-2019 en Castilla y León que las clases, que se iniciarán el 10 de septiembre y se irán normalizado en todos los ciclos hasta el 17 de septiembre, contarán con un ligero incremento de 795 estudiantes (un 0,22 por ciento), al pasar de 349.607 a los 350.40, y de profesores, con 34.077 profesores, que aumentan en 80 respecto a los 33.997 del curso anterior . «Hay un esperanzador repunte en infantil de primer ciclo y especialmente en FP, con más de 1.000 alumnos, lo cual es muy positivo para la salud del sistema y para evitar el fracaso escolar», expuso.

En ese sentido, concretó que las cifras de alumnado «no cuentan con diferencias reseñables y son semejantes» en su conjunto, con un pequeño descenso en las provincias de Zamora, Segovia y Salamanca, pero defendió que se se trata de «de una oferta educativa estupenda y altamente recomendable especialmente en los ciclos superiores».

No obstante, señaló que en las escuelas oficiales de idiomas se ha pasado de los 30.000 matriculados de 2011 a los 19.000 actuales y lo achacó a que la «iniciativa privada es más ágil a la hora de la certificación oficial B1 y B2, y debería haber cambios curriculares, pero el Ministerio está más pendiente de poner el ojo en la concertada o la religión», criticó.

En el ámbito docente, Rey apuntó que se «ponen profesores donde se necesitan y hay que entenderlo así», al tiempo que recordó que se han convocado 1.200 plazas en las últimas oposiciones y que a lo largo de 2019 se sacarán otras tantas. «El proceso en tan solo cuatro meses ha sido muy complejo con 13.385 aspirantes en 54 especialidades y seis cuerpos docentes distintos», indicó.

Además dijo que los resultados de las oposiciones han sido «razonables» al cubrirse 930 plazas (un 75,7 por ciento del total, y que de las 270 desiertas 110 se reservan para profesorado con discapacidad, y 83 son de matemáticas y 28 de física y química. «El estatuto actual incentiva el personal interino y algún aspirante se levanta a la hora del examen por que ya está en la lista al presentarse. Todo lo preguntado es materia de examen y es difícil como cualquier oposición y hay que seleccionar a los mejores. Los tribunales ponen los exámenes con total independencia y la Consejería no conoce nada ni influye, ya que son los propios profesores de Secundaria los que marcan el nivel», concretó el consejero.

Asimismo, confió en que la próxima Mesa Sectorial de Educación del 21 de septiembre esté resuelto todo el proceso de las oposiciones de Secundaria «que tiene un impacto social enorme con la ordenación y baremación de interinos y hay que pedir disculpas ya que hubo algunos problemas informáticos».

Todas las plazas cubiertas

A su vez, consideró que no debe haber inconvenientes para que cuando el 17 de septiembre estén todos los estudiantes de los distintos cursos incorporados a sus clases «haya normalidad en la cobertura de todas las plazas de profesorado. «Puede que alguna no esté cubierta ya que se trate de una especialidad complicada o exista algún destino al que alguien no quiera ir pero en pocos días todo se solucionará».

Rey aludió igualmente a la apuesta en Castilla y León por la equidad y la calidad que «hay que conservar y seguir mejorando», arguyó, y señaló que para conseguirlo se afianzará el programa de gratuidad de libros de texto que beneficia a más de 73.000 familias, 63.000 ayudas individuales y en torno a 10.000 del Programa Releo Plus «que llegan a casi la mitad del total de alumnado al superar el 2,5 de ingresos anuales por familia que marca el Iprem y que se suma a otros beneficios como el transporte y el comedor escolar», apuntó. También aludió al desarrollo del II Plan de Atención a la Diversidad con la puesta en marcha este curso del 'Programa 2030'.

Otra de las novedades más destacadas de este curso es el 'Programa 2030', encaminado a favorecer la educación inclusiva y de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa. «La finalidad es compensar y enriquecer la formación del alumnado y, respecto a los centros educativos, el objetivo es dar una respuesta ajustada y flexible a sus necesidades. Las medidas en cojunto persiguen alcanzar los objetivos generales establecidos para todo el alumnado y el conjunto de los centros de la Comunidad. En este sentido, la Orden publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, indica que los centros educativos interesados en participar podrán presentar sus solicitudes antes del 30 de septiembre», recordó.

El titular del departamento de Educación señaló que se seleccionará a un máximo de 25 centros para que implanten el Programa a lo largo de este curso escolar 2018-2019. Así, explicó que se permitirá la total flexibilidad para la distribución de los alumnos en grupos; la organización de las enseñanzas potenciará el mejor aprovechamiento de los escolares; se priorizará la dotación de equipamiento tecnológico que permita al profesorado la innovación metodológica y al alumnado el acceso a las TIC; se propiciarán programas de hermanamiento entre 'centros 2030' con otros que no compartan estas características; y la dotación del profesorado podrá exceder en número y especialidades de la establecida con carácter general, entre otras iniciativas.

'40 años de Constitución'

Rey aludió además al nuevo Programa '40 años de Constitución', que se dirigirá a profesorado de Secundaria y consistirá en la elaboración de materiales didácticos sobre la Constitución española, que será elaborado por profesorado de Derecho Constitucional de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Además, también se desarrollarán acciones formativas dentro del Plan de Formación Permanente del curso 2018-2019.

El consejero de Educación también se detuvo en el mantenimiento temporal de unidades con tres alumnos (Instrucción de 2 de mayo de 2018 de la Dirección General de Política Educativa Escolar y de la Dirección General de Recursos Humanos). Esta medida de flexibilización se dirige a centros incompletos o Centros Rurales Agrupados (CRAs) que cuenten este curso con trews alumnos, pero con posibilidad de recuperar la cifra mínima de 4 escolares en el curso 2019-2020. En este sentido, explicó que la estimación es que entre nueve y diez centros de la Comunidad se acojan a esta medida.

Bilingüismo

Igualmente, tras la evaluación del modelo de bilingüismo de la Comunidad realizada en Primaria y ESO, el consejero manifestó que se propondrá una nueva regulación del mismo consensuado y negociado con la comunidad educativa, donde se incluirán, entre otras propuestas, el anticipo de la enseñanza bilingüe a la etapa de Educación Infantil. Asimismo, se mejorará el acompañamiento al docente con más formación, orientaciones pedagógicas y nuevas metodologías activas y para la evaluación, se podrá incrementar el horario de las lenguas extranjeras, así como plantear una reordenación del programa de secciones bilingües en todas las etapas y la internacionalización de los centros, entre otras actuaciones.

Rey explicó también las novedades curriculares en Educación Secundaria que se incluirán en la conversión de la normativa actual a rango de Decreto en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, ya en tramitación. Destaca así la implementación del carácter obligatorio de la materia Historia de la Filosofía en segundo de Bachillerato a partir del curso 2019-2020 en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. También a partir del próximo curso académico, 2019-2020, está previsto que se la materia Segunda Lengua Extranjera II de segundo de Bachillerato pase a ser una específica de tres horas.

Infraestructuras

El consejero de Educación detalló finalmente las inversiones que se realizarán en obra nueva para este curso 2018-2019. Así, entre las obras que se finalizarán este año destacan el Centro de Educación Especial (CEE) 'Covaresa' de Valladolid y el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Los Llanos' de Valverde del Majano, en Segovia. También está previsto que terminen en 2019 las obras del CEIP 'Antonio Machado de Burgos', el CEIP 'Los Adiles' de Villaobispo de las Regueras (León); la segunda ampliación del CEIP 'Golmayo' de Soria y el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) 'Arroyo' del municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda.

Además, Educación trabajará en nuevas infraestructuras este curso como el nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria (IESO) de La Cistérniga, en Valladolid y el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'San Lorenzo' de Segovia. Asimismo, hay nuevos expedientes de obra nueva, que se iniciarán este curso 2018-2019, como los correspondientes a los conservatorios de Música de León y Zamora, la Escuela de Arte de Valladolid y el CEIP de Villímar, en Burgos.