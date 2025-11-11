Cultura dispondrá de 222 millones para «responder a las necesidades reales»

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, compareció ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar los presupuestos de la Consejería y de la Fundación Siglo para el ejercicio 2026. Las cuentas, según explicó, dispondrán de un presupuesto total de 221,86 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,35% respecto a 2024, una subida que achacó al aumento del crédito autónomo (en un 30,15%, hasta cerca de 41,5 millones más), que permite compensar la reducción de los fondos finalistas (que caen un 44%) por la desaparición progresiva de los fondos Next Generation.

Este crecimiento, subrayó, se concentra fundamentalmente en los 3,3 millones de euros de incremento en las transferencias de capital correspondientes a subvenciones del capítulo 7 (una subida del 4,26%) y en los casi 2,8 millones de euros que se incrementa el gasto de personal. «Queremos responder a las necesidades reales de Castilla y León y hacerlo escuchando a todos, desde el conocimiento directo y con una disposición plena a la cooperación entre administraciones, y a la colaboración con entidades, profesionales y con el conjunto de cuantos habitamos esta tierra», esgrimió.

En declaraciones recogidas por Ical, Santonja explicó que las líneas maestras del departamento que coordina responden a la «necesidad de adaptar las políticas públicas a los retos y oportunidades de Castilla y León», una comunidad que, según apuntó, se caracteriza por «su vasto patrimonio, su riqueza cultural, su potencial turístico y su dinamismo deportivo. Todos ellos sectores estratégicos para el presente y el futuro de Castilla y León». «Estamos centrados en atender las necesidades reales de Castilla y León, siempre desde sus posibilidades reales, y con un espíritu de cooperación leal entre administraciones y con las entidades profesionales. La cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte, además de ser sectores estratégicos, nos pertenecen a todos», señaló.

Por áreas, el presupuesto destinado a patrimonio cultural supera los 51,6 millones de euros, con un crecimiento del 28,9%. El objetivo es consolidar el nuevo modelo de gestión de bienes culturales, implicando a instituciones públicas y agentes sociales.

El presupuesto previsto para Políticas Culturales supera los 63,6 millones de euros (con un aumento del 11,94%), incluyendo la aportación a la Fundación Siglo (16,19 millones). Con estas cifras se pretende reforzar la inversión en archivos, bibliotecas y museos provinciales.