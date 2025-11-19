Cuatro provincias de Castilla y León, en alerta por nevadas La la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros desde este miércoles por la tarde, descendiendo por debajo de los 600 a medida que el frente se adentra en la comunidad

E. N. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:00

Protección Civil de la Junta de Castilla y León declaró la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, nevadas, desde las 18:00 horas de este miércoles y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución climatológica, en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria, según un comunicado recogido por Ical.

Durante este miércoles día 19, se espera la entrada de una borrasca ártica que producirá nevadas en el norte de la comunidad en los próximos días, y se verán afectadas principalmente la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, además de la meseta de Burgos.

A partir de esta tarde, la cota de nieve se situará en torno a los mil metros, descendiendo por debajo de los 600 a medida que el frente se adentra en la Comunidad, llegando a dejar acumulaciones importantes principalmente en la zona de la Cordillera Cantábrica.

Esta situación se mantendrá a lo largo de los próximos días, siendo la noche del jueves al viernes la más intensa del episodio. El sábado se espera un nuevo frente frío que entrará por el noroeste de la comunidad dejando nuevas precipitaciones en forma de nieve en el norte de Castilla y León, principalmente en la provincia de León.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda que las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse de los desastres; y que en caso de emergencia es necesario conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda a tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los demás.