Cuatro empresarios de Castilla y León, en la lista Forbes de los más ricos de España Amancio Ortega, de origen leonés y vinculado a la localidad vallisoletana de Valoria la Buena, sigue ostentando la primera plaza de la lista

La revista Forbes, especializada en el mundo de las finanzas y los negocios, ha publicado la lista de las personas más ricas de España, en la que recopila las 100 fortunas más grandes de nuestro país. Entre ellas se encuentran dos empresarios que proceden de Castilla y León.

Amancio Ortega, número uno en la lista Forbes

El primer puesto no deja lugar a las dudas y es Amancio Ortega. El fundador y principal accionista de Inditex acumula 109.000 millones de euros, aunque a lo largo de este último año su patrimonio disminuyó en 10.300 millones, lo que no impide que se sitúe en lo más alto de este ranking nacional. Inditex es una de las empresas que cotiza en el Ibex35 y lo hace desde 2002.

Ampliar Amancio Ortega. EFE

Cabe destacar que la revista Forbes indica que el empresario del mundo textil está afincado en Galicia, pero Ortega proviene de Busdongo de Arbas, un pueblo leonés. Y no queda ahí, ya que también tiene fuertes vínculos con el municipio vallisoletano de Valoria la Buena, lugar en el que veraneó durante su infancia y del que procede su madre.

Jesús Núñez Velázquez ostenta el número veintinueve de la lista Forbes

Ocupando el puesto número 29, Forbes sitúa a Jesús Núñez Velázquez y familia por ser los propietarios de Gesbolsa Inversiones registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tanto él como su mujer, María Carmen De la Fuente Núñez, son nacidos en Pecharromán (Segovia).

Ampliar Jesús Núñez Velázquez (el tercero empezando por la izquierda) en la Universidad Alfonso X El Sabio.

La mayor parte de su patrimonio proviene de la venta de la Universidad Alfonso X El Sabio en 2019, institución que fundó. Además, el segoviano sigue muy vinculado al sector de la educación. Acumula una riqueza de 1.500 millones de euros, 100 millones menos que el año pasado cuando ocupaba el puesto número 23 en el ranking.

Francisco y Juan María Riberas Mera, número treinta y treinta y dos en la lista Forbes

Uno y tres puestos por debajo, respecto a Jesús Núñez Velázquez, se sitúan Francisco Riberas Mera (puesto 30) y Juan María Riberas Mera (puesto 32). Se trata de los copropietarios de alrededor del 75% de proveedor automovilístico Gestamp, empresa radicada en Burgos.

Ampliar Francisco y Juan María Riberas Mera. Burgosconecta

En Forbes figuran como empresarios madrileños pero la empresa Gestamp que lideran proviene de Gonvarri, la empresa que fundó su padre, Francisco Riberas Pampliega. Este último nació a orillas del río Arlanzón. Los hermanos, además tienen un pequeño porcentaje (5%) de General de Alquiler de Maquinaria (GAM).

Los cinco más ricos en España

En la lista de los 100 más ricos de España el primer lugar lo ocupa Amancio Ortega; justo detrás de él se encuentra su hija Sandra Ortega, accionista de Inditex y que tiene acciones por valor de 10.000 millones de euros, 400 millones menos respecto al año pasado. En tercer lugar le sigue Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente del Ferrovial y que amasa un capital de 8.000 millones de euros, experimentando un incremento de 900 millones.

Fuera del podio se encuentra una de las figuras más conocidas de este país, Juan Roig, presidente de Mercadona, y que atesora un patrimonio de 7.900 millones de euros, experimentando un espectacular incremento de 2.100 millones. En la quinta posición y tras la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, su lugar lo ocupa Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca con 6.200 millones de euros, 2.200 millones más que el año pasado.