El Norte escolar Cuatro alumnas del colegio Teresiano de Valladolid consiguen el premio semanal de El Norte Escolar Foto de las cuatro intgrantes del equipo ganador / El Norte escolar Su 'Diario Teresiano' destaca por sus reportajes, entrevistas y noticias EL NORTE Lunes, 29 octubre 2018, 16:15

El premio semanal de El Norte escolar, que reconoce el esfuerzo de los alumnos de este proyecto sobre periodismo en Castilla y León, ha recaído, esta primera semana en un equipo del colegio Teresiano de Valladolid. Cuatro alumnas, Luna Torices, Lucía Cabrejas, Virginia Garres e Irene Rodríguez, de 4º de la ESO ha demostrado su pericia periodística esta semana con un diario digital variado y con un contenido muy trabajado.

El jurado ha tenido en cuenta el esfuerzo, variedad y calidad de los contenidos publicados en el 'El Diario Teresiano' del colegio Teresiano de Valladolid. Bajo la premisa de entretener, formar e informar, este joven grupo de chicas han optado publicar diversos artículos y entrevistas para cubrir estos intereses. Las cuatro estudiantes han combinado los géneros periodísticos optando por el vídeo para las entrevistas y el formato de noticia con el apoyo de fotografías, más clásico, para el resto de los contenidos.

El equipo se ha hecho eco del reconocimiento, como mejor médico de familia, a la vallisoletana Verónica Casado, un suceso acaecido en Valladolid o la emisión en la plataforma Netflix de la serie «Élite». Ha recogido la celebración del día mundial del cáncer en su colegio, con una noticia en la que no falta una imagen del patio escolar vestido con el famoso lazo rosa. El 'Diario Teresiano' aprovechó la SEMINCI que tiene lugar en Valladolid para realizar una entrevista a Pol Montañés, actor protagonista junto con José Coronado de la película 'Tu hijo' que reconoce haber iniciado la carrera de periodismo, estudios que abandonó para centrarse en su carrera de actor. Tras reconocer sus referentes cinematográficos y sus principales virtudes y defectos, Pol reflexiona sobre las diferentes preguntas que le plantean como la presión de la fama, sus expectativas profesionales y la importancia del talento, la suerte y la actitud como claves para el éxito en su profesión. Además, les abaló por dedicar su tiempo en una labor tan importante y exigente como es el periodismo. Las distancias no son un problema para estas intrépidas redactoras. No han dudado en desplazarse a Zamora para entrevista a Demetrio Madrid, un referente en la política española y primer presidente de la Junta de Castilla y León, y cómo ellas mismas califican, una persona que destaca por ser un ejemplo de «honestidad y buen hacer». Sin duda, la entrevista de este veterano político ha cambiado la percepción que tiene un joven sobre el político. Madrid relató sus inicios políticos en una época donde no existía una democracia, con el referente de la sociedad francesa como referente personal, allá en los convulsos años de la Transición española. Diputado en el Congreso, senador, presidente de la Junta de Castilla y León, miembro del Consejo Consultivo… Él entiende la política en clave de participación de los ciudadanos. Considera que es uno de los aspectos que lamenta no haber trabajado mejor en su etapa política. Rechaza la visión del político como «alguien raro o extraño» sino como alguien al servicio de los ciudadanos. Estas dos últimas entrevistas pueden consultarse en sendos vídeos.

Pero el cambio de medio tampoco es obstáculo para la joven redacción de 'Diario Teresiano'. La radio no les achica. Y el cambio de preguntar y ser preguntado, tampoco. Así, la semana pasada fueron entrevistados por Conchita Casanova, referente del periodismo nacional, que no dudó en sentarles ante los micrófonos de RNE en un programa para toda España.

Su capacidad de síntesis y su redacción adecuada al entorno digital además de las más de 780 visitas que han logrado en apenas siete días, han hecho que sea merecedor del primer premio semanal de El Norte Escolar, un proyecto organizado por El Norte de Castilla y que cuenta con la colaboración de Acor, que permite a los escolares de Castilla y león convertirse en periodistas durante dos meses. Una iniciativa consolidada que cumple ya su décima edición con gran acogida entre los profesores de Secundaria y primeros cursos de Bachillerato o FP.

La carrera por convertirse en el mejor periódico de El Norte escolar no ha hecho más que empezar. Los más de 100 equipos que participan este año tienen hasta el 17 de diciembre para demostrar con sus pequeñas redacciones son las mejores de Castilla y León. Aún es posible realizar la inscripción a través de correo electrónico enlaescuela@elnortedecastilla.es o en el teléfono 983 412 138. Las bases, premios y diferentes categoría pueden consultarse en la página web del concurso https://enlaescuela.elnortedecastilla.es/2018/