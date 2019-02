Caso Perla Negra «¿Cuántos empresarios han dejado de invertir aquí porque se conocía a nuestra comunidad como Sicilia y León?» La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León (PSCyL), Ana Sánchez / Miriam Chacón-ICAL El PSOE exige que el PP y la Junta «asuman responsabilidades» tras las imputaciones a la excúpula de Economía por el caso de la Perla Negra ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 4 febrero 2019, 13:29

El PSOE de Castilla y León considera «indecente e impresentable que no haya una sola declaración pública o asunción de responsabilidades» por parte del PP y de la Junta de Castilla y León tras la imputación a la excúpula de Economía del gobierno regional por corrupción en el denominado caso de la Perla Negra. «Estamos hablando de hechos tan graves como malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, trato de favor de altos cargos del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León. No cayeron de un árbol, fueron nombrados por alguien», ha señalado este lunes Ana Sánchez, secretaria de organización regional del PSOE. El pasado viernes el juez del caso Perla Negra imputó a doce ex altos cargos y empresarios en el sobrecoste del edificio de la antigua Agencia de Desarrollo Económico (ADE) en Arroyo de la Encomienda (pago de 71 millones tras una tasación inicial de 52 millones de euros) y en las parcelas del parque industrial de Portillo (adquiridas por 33,7 millones en 2010 cuando habían costado 9,7 millones a las empresas que tenían el suelo).

Los socialistas exigen «asunción de responsabilidades» y recuerdan que tanto Alfonso Fernández Mañueco compartían Pilar del Olmo «compartían consejo de gobierno» durante unos hechos que comenzaron en 2005 cuando una promotora, Urban Proyecta PM3, concurrió sin competencia a la adjudicación del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). «Resultan inadmisibles las declaraciones de la señora Del Olmo felicitándose y dándose golpes de pecho porque se ha imputado a doce personas. ¿Le parecen pocas? Se puede preguntar la consejera de Economía cuántos empresarios han dejado de invertir aquí porque conocían el modus operandi y sabían que esto era conocido como Sicilia y León. ¿Es que nadie va a asumir responsabilidades en la Junta? ¿El señor Herrera no tiene nada que decir? ¿Y el señor Mañueco, que cuando se produjeron todos estos hechos era el máximo responsable del Comité de Ética y Garantías del PP? Mañueco, ética y Partido Popular. Qué paradoja...», ha apuntado Ana Sánchez. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se mostró satisfecha el pasado viernes tras conocer el auto judicial porque no figurasen como encausados ninguno de los actuales cargos ni trabajadores de su departamento.

El PSCyL considera que el PP pagará en las urnas «después de 30 años de régimen» y, si no asumen «responsabilidades por activa, lo harán por pasiva». «Los ciudadanos les harán asumir responsabilidades por la fuerza el próximo 26 de mayo. Ese día habrá que elegir si nos damos una oportunidad como tierra, comunidad y grupo humano o dejamos que nos sigan gobernando corruptos como han hecho durante los últimos 30 años», ha subrayado Ana Sánchez.