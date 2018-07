CSIF, el sindicato alternativo, negociador, independiente y profesional

Carlos Hernando Redondo, presidente de la Unión Autonómica de CSIF. / CSIF Carlos Hernando Redondo, presidente de la Unión Autonómica de CSIF, advierte que su sindicato «exige recuperar ya las 35 horas» EL NORTE Sábado, 14 julio 2018, 10:48

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), además de independiente como reza su nombre, ofrece un sindicalismo alternativo, «que se basa en la profesionalidad, la negociación y la transparencia. Por eso contamos con un comité de ética para evitar que las supuestas infracciones que cometan personas que pertenezcan al sindicato afecten a éste», explica Carlos Hernando Redondo, presidente de la Unión Autonómica de CSIF Castilla y León.

-A nivel nacional, ¿ha sido muy importante la última Oferta de Empleo Público convocada?

-Sí, se incrementarán unas 250.000 plazas en España, en Castilla y León aún no sabemos puesto que no se ha negociado la Oferta de Empleo Público para el año 2018. Resulta necesario recuperar la tremenda perdida de empleados públicos, y garantizar la calidad de los servicios básicos. Y en el último Acuerdo de Estabilidad de Empleo (marzo 2018) hemos negociado una tasa de reposición del 100%, incluso con incrementos adicionales en algunos servicios, como el caso del 115% autorizado en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad . Para CSIF Castilla y León, queremos una oferta de empleo público de máximos y que se cumpla la ya negociada en el 2017, claro.

-También es vital la cuestión de las 35 horas...

-Sí, la recuperación de este derecho se están negociando en todas las administraciones. Por eso, dentro de la Junta de Castilla y León, CSIF exige recuperar las 35 horas, aunque no sea para este año. Esperemos que, en 2019, el Gobierno regional negocie, cumpla y recuperemos lo que nos han quitado... Si la Junta no negocia las 35 horas, como se han hecho en otras comunidades autónomas, continuaremos con las protestas. Parece que la Junta está esperando a que lo solucione definitivamente el Gobierno central, perdiendo una oportunidad de demostrar su voluntad ante sus trabajadores.

-Pero su sindicato no ha firmado el último acuerdo propuesto por la Junta de Castilla y León relacionado con el horario reducido para el verano...

-No, pero esa propuesta nada tiene que ver con la recuperación de las 35 horas. Son cuestiones diferentes. En ningún momento del texto del acuerdo se alude a la recuperación de las 35 horas. Ya hemos explicado que no firmamos ese horario veraniego por ser injusto, desigual, discriminatorio, confuso y porque no beneficia al conjunto de los trabajadores de la Junta. Fue una propuesta de la Consejería de Presidencia de última hora, una estrategia, un engaño para no tener que negociar lo comprometido y lo esencial, la recuperación de las 35 horas. Y prueba de que tenemos razón es que los sindicatos firmantes, como ya advirtió CSIF, ya han tenido que salir a dar explicaciones a los empleados públicos, y denunciar la actitud de la Junta, porque con el nuevo horario de verano también se ha reducido la flexibilización horaria de apertura de los centros de trabajo por la tarde, perdiéndose conciliación laboral y familiar.

-¿Qué opinan sobre la subida salarial?

-No cumple todas las expectativas de los EEPP pues, teniendo en cuenta que llevamos perdiendo más del 25% de nuestro poder adquisitivo a lo largo de los años de crisis, con congelaciones y reducciones salariales que en su día nos aplicó el Gobierno de Zapatero entre un 5% y un 10%. Para este año, como el PIB ha sido el 3,1%, se subirá en un 1,5% a partir del 1 de enero y un 0,25 más a partir del 1 de julio. Para 2019, está pactada una subida de un 2,25% y para 2020 un 2% en la subida salarial. También hay que destacar que los ayuntamientos que cumplan con el Plan de Estabilidad y el objetivo financiero podrán aplicar un incremento de la masa salarial de hasta un 0,3%.

-Otra de las reivindicaciones de su sindicato está relacionada con las bajas médicas de los empleados públicos. ¿Cómo está este asunto?

-La ministra Meritxell Batet ha anunciado que el próximo 16 de julio mantendrá una reunión con los sindicatos para eliminar las reducciones del salario por bajas médicas. En el ámbito de la Junta de Castilla y León, ya habíamos negociado la recuperación del 100% de la nómina en caso de ILT en un mayor número de enfermedades, pero sin llegar a todas.

-¿Es importante para CSIF los concursos abiertos y permanentes?

-Consideramos fundamental que todos los empleados públicos puedan pedir un cambio de puesto o de destino, sin tener que esperar a las convocatorias correspondientes, que pueden tardar años o no realizarse, como viene ocurriendo estos años, causando gravísimos perjuicios a la carrera profesional del trabajador, es una de nuestras reivindicaciones en todos los ámbitos de negociación en las diferentes administraciones.

-Otro tema destacado es la jubilación de la Policía Local a nivel nacional...

-Sí, en CSIF llevamos reivindicandola durante más de 15 años. Esperamos que se apruebe de un momento a otro. Es razonable y conveniente, ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales. Un policía de 60 años ya no está en las condiciones físicas -e incluso psicológicas- que exige la realización de ciertos servicios y tareas que tienen cierto riesgo. Existen unos 380 policías locales en Castilla y León (el 10% del total) que tienen entre 59 y 65 años, y que podrán acogerse a la jubilación anticipada. Hay una media de edad muy alta entre los policías locales de la Comunidad. Además, la jubilación anticipada no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas, ya que los pagos de la diferencia de las cotizaciones de la Seguridad Social, hasta los 65 años, las pagarán los ayuntamientos, siendo compensadas con la antigüedad y otros complementos de los agentes que dejan de cobrar.

Información:

Dirección: Acera de Recoletos, 8, bajo, 47004 Valladolid.

Teléfono: 983 204 950

Web: www.csif.es