Voluntarios de Cruz Roja se preparan para una actuación, en una imagen de archivo. Leticia Pérez/Ical

Cruz Roja atiende a más 94.000 personas en Castilla y León a través de 13.000 voluntarios

El 65% del perfil del voluntariado de la organización en la comunidad está representado por mujeres

E. N.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:59

Cruz Roja atendió a cerca de 94.495 personas en la comunidad a lo largo de 2024, que se enmarcan en los 2,8 millones en el conjunto del país, gracias a la participación de 13.060 voluntarios en Castilla y León.

El perfil del voluntariado de Cruz Roja en Castilla y León es muy variado, aunque principalmente representado en el 65,06% por mujeres, con una edad de entre 30-50 años (39%) y con estudios superiores, según informaron fuentes de la entidad recogidas por Ical.

Estos datos se trasladaron con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que tiene lugar este 5 de diciembre, donde la organización reconoció la «fuerza» de su voluntariado, al poner en valor sus «talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción».

Toda esta labor ha sido posible gracias a este personal, el cual se moviliza ante las grandes emergencias, como lo ocurrido tras la dana, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.

