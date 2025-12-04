Cruz Roja atiende a más 94.000 personas en Castilla y León a través de 13.000 voluntarios El 65% del perfil del voluntariado de la organización en la comunidad está representado por mujeres

Voluntarios de Cruz Roja se preparan para una actuación, en una imagen de archivo.

E. N. Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:59

Cruz Roja atendió a cerca de 94.495 personas en la comunidad a lo largo de 2024, que se enmarcan en los 2,8 millones en el conjunto del país, gracias a la participación de 13.060 voluntarios en Castilla y León.

El perfil del voluntariado de Cruz Roja en Castilla y León es muy variado, aunque principalmente representado en el 65,06% por mujeres, con una edad de entre 30-50 años (39%) y con estudios superiores, según informaron fuentes de la entidad recogidas por Ical.

Estos datos se trasladaron con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, que tiene lugar este 5 de diciembre, donde la organización reconoció la «fuerza» de su voluntariado, al poner en valor sus «talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción».

Toda esta labor ha sido posible gracias a este personal, el cual se moviliza ante las grandes emergencias, como lo ocurrido tras la dana, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.