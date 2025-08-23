Crecen las donaciones de sangre en Castilla y León hasta el mes de junio La comunidad necesita 450 aportaciones diarias para mantener la actividad hospitalaria habitual

El balance de actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) registró un total de 55.750 donaciones entre enero y junio de ese año, lo que supuso un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 54.248.

Desglosadas las 55.750 donaciones por tipos, las de sangre total fueron 48.835 con un aumento del 0,3%, 1.226 fueron aféresis de plaquetas, con un descenso del 4,1%, y 5.689 fueron plasmaféresis, con un incremento de un 32,1%.

Por provincias, en Ávila se registraron 2.658 donaciones de sangre (-1%); Burgos, 11.485 (+3,9%); León, 5.887 (+2,3%); El Bierzo, 2.406 (-0,3%); Palencia, 3.115 (-2,8%); Salamanca, 6.343 (+3,3%); Segovia, 3.761 (+10,7%); Soria, 2.403 (+5,1%); Valladolid, 15.211 (+1,7%); y Zamora, 2.481 (+5,4%).

En lo referido a la aféresis de plasma, Ávila sumó en el primer semestre del año un total de 290; El Bierzo, 240; Burgos, 1.122; León, 556; Palencia, 299; Salamanca, 684; Segovia, 377; Soria, 309; Valladolid, 1.502; y Zamora, 310. Estos datos reflejan una variación positiva del 32,1% Por último, el balance semestral del Chemcyl indica que hubo 600 aféresis de plaquetas en Burgos y 626 en Valladolid, lo que supone un total de 1.226.

A pesar de la evolución positiva, desde el Chemcyl recordaron a la población la necesidad de donar sangre en verano, un periodo del año en el que las reservas suelen disminuir, para lo que se llevan a cabo diversas acciones para reforzar la donación, como la realización de colectas extraordinarias, con más localidades, horarios y días.

Con motivo del periodo estival, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León ha puesto en marcha la campaña 'Salvar vidas está en tus manos', una iniciativa que busca incrementar la conciencia social y la participación en la donación de sangre.

A través de imágenes y mensajes vinculados a los valores de empatía, solidaridad y responsabilidad compartida, el Chemcyl apela a la ciudadanía para que mantenga su compromiso con la donación de sangre también en vacaciones, ya que las necesidades de sangre en los hospitales no se reducen en verano, sino que pueden aumentar debido al incremento de desplazamientos y accidentes propios de esta época. El Centro anima a los donantes habituales a mantener su calendario de donación y hace un llamamiento especial a las personas que nunca han donado para que den el paso este verano.

El director gerente del Chemcyl, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, recordó este sábado que «dedicar 20 minutos a la donación puede salvar vidas y más aún en la época estival, que las reservas suelen estar bajas y la necesidad de hacer transfusiones continúa».

En Castilla y León se precisan en torno a 450 donaciones diarias para asegurar las necesidades asistenciales habituales en los hospitales de la comunidad, una actividad que se mantiene todos y cada uno de los días del año y que, por tanto, requiere de la solidaridad continua de los donantes, más si cabe en verano.

